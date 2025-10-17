Haft für bissige Seniorin nach Polizeieinsatz

Bodycam filmte mit

Diesmal wird im Landl das Video vorgespielt, dass die Bodycam eines Beamten während des zweistündigen Einsatzes im Wohnhaus der Frau aufgezeichnet hat. Als die Polizisten sie fixierten, um ihr den Wohnungsschlüssel abzunehmen, sind Tritt und Bissbewegung auf Band gut zu erkennen. Trotzdem ist die Seniorin nicht geständig: „Ich habe mein Knie gehoben, weil in dieser Hosentasche der Schlüssel war und ich nicht wollte, dass sie ihn bekommen“, bestreitet sie den Widerstand. Auch sie selbst filmt den Einsatz mit ihrem Handy – inszeniert ihn theatralisch.