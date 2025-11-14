Vorteilswelt
Berufsfeuerwehr sucht nach motivierten Personen

Kärnten
14.11.2025 12:00
Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ ruft nochmals zur Bewerbung auf. Ein Fokus liegt ...
Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ ruft nochmals zur Bewerbung auf. Ein Fokus liegt wieder auf Frauen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Noch bis Samstag können sich Interessierte bei der Klagenfurter Berufsfeuerwehr bewerben. Besonders über Frauen freut sich die Kameradschaft.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit stehen unsere Feuerwehren im Einsatz und leisten Unglaubliches. Nun haben Interessierte die Chance, in Kärnten eine hauptberufliche Feuerwehr-Karriere einzuschlagen. Denn die Klagenfurter Berufsfeuerwehr sucht wieder engagierte, neue Einsatzkräfte.

Frauen erwünscht
„Bisher sind bei uns 50 Bewerbungen für das Aufnahmeverfahren eingegangen, wobei auch heuer – wie im Vorjahr – wieder fünf Frauen dabei sind“, sagt Wolfgang Germ, Pressesprecher und Branddirektor-Stellvertreter der Klagenfurter Berufsfeuerwehr, der einmal mehr dazu aufruft, die Möglichkeit zur Bewerbung zu nutzen.

„Die Frist läuft noch bis morgen, Samstag. Wir würden uns freuen, wenn wir bald auch die erste Berufsfeuerwehr-Frau Kärntens angeloben könnten.“ Die gesamte Infrastruktur des Stützpunktes sei mittlerweile so adaptiert, dass es Frauen an nichts fehle.

Zitat Icon

„Frauen sind wichtig. Durch sie ist es harmonischer, die Gruppe wird aufgelockert. Und auch der Umgangston unter den Kameraden ist in deren Anwesenheit deutlich moderater.“

Wolfgang Germ, Pressesprecher und Branddirektor-Stellvertreter der Klagenfurter Berufsfeuerwehr

 Besonders gefragt sind handwerkliche Berufe aus jeder Sparte. „Denn mit fachspezifischen Ausbildungen steigert sich auch die Qualität der Einsätze.“

Noch bis morgen können Bewerbungen eingeschickt werden. Die Tätigkeit im Feuerwehreinsatzdienst wird im 24-Stunden-Schichtdienst durchgeführt. Es gibt auch Schnupper- und Probetrainingstage. Alle Informationen zur Bewerbung und zum Auswahlverfahren gibt’s im Internet unter: berufsfeuerwehr.at/aufnahme

Porträt von Alex Schwab
Alex Schwab
