Berufsfeuerwehr sucht nach motivierten Personen

Frauen erwünscht

„Bisher sind bei uns 50 Bewerbungen für das Aufnahmeverfahren eingegangen, wobei auch heuer – wie im Vorjahr – wieder fünf Frauen dabei sind“, sagt Wolfgang Germ, Pressesprecher und Branddirektor-Stellvertreter der Klagenfurter Berufsfeuerwehr, der einmal mehr dazu aufruft, die Möglichkeit zur Bewerbung zu nutzen.