Berufsfeuerwehr sucht nach motivierten Personen

Noch bis Samstag können sich Interessierte bei der Klagenfurter Berufsfeuerwehr bewerben. Besonders über Frauen freut sich die Kameradschaft.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit stehen unsere Feuerwehren im Einsatz und leisten Unglaubliches. Nun haben Interessierte die Chance, in Kärnten eine hauptberufliche Feuerwehr-Karriere einzuschlagen. Denn die Klagenfurter Berufsfeuerwehr sucht wieder engagierte, neue Einsatzkräfte.
Frauen erwünscht
„Bisher sind bei uns 50 Bewerbungen für das Aufnahmeverfahren eingegangen, wobei auch heuer – wie im Vorjahr – wieder fünf Frauen dabei sind“, sagt Wolfgang Germ, Pressesprecher und Branddirektor-Stellvertreter der Klagenfurter Berufsfeuerwehr, der einmal mehr dazu aufruft, die Möglichkeit zur Bewerbung zu nutzen.
„Die Frist läuft noch bis morgen, Samstag. Wir würden uns freuen, wenn wir bald auch die erste Berufsfeuerwehr-Frau Kärntens angeloben könnten.“ Die gesamte Infrastruktur des Stützpunktes sei mittlerweile so adaptiert, dass es Frauen an nichts fehle.
„Frauen sind wichtig. Durch sie ist es harmonischer, die Gruppe wird aufgelockert. Und auch der Umgangston unter den Kameraden ist in deren Anwesenheit deutlich moderater.“
Wolfgang Germ, Pressesprecher und Branddirektor-Stellvertreter der Klagenfurter Berufsfeuerwehr
Bild: Uta Rojsek-Wiedergut
Besonders gefragt sind handwerkliche Berufe aus jeder Sparte. „Denn mit fachspezifischen Ausbildungen steigert sich auch die Qualität der Einsätze.“
Noch bis morgen können Bewerbungen eingeschickt werden. Die Tätigkeit im Feuerwehreinsatzdienst wird im 24-Stunden-Schichtdienst durchgeführt. Es gibt auch Schnupper- und Probetrainingstage. Alle Informationen zur Bewerbung und zum Auswahlverfahren gibt’s im Internet unter: berufsfeuerwehr.at/aufnahme
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.