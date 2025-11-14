Konstanz gefragt

Eine Ausbeute, die klar für Österreich spricht. Drei Quali-Spiele erlebte unser Nationalteam auf Zypern, dreimal zogen die Insel-Kicker den Kürzeren. Insgesamt sieben Siege in acht Duellen für Rot-Weiß-Rot. In aller Ruhe bereitet sich das Team von Ralf Rangnick auf den Samstag vor, seine Truppe gibt nach außen ein harmonisches Bild ab.
Unter dem Deutschen kam beim Team die Glaubwürdigkeit zurück, negative Einflüsse werden im Keim erstickt. Umso wilder geht es hingegen in den Länderspielpausen in der heimischen Bundesliga zu.
Die Ereignisse überschlagen sich förmlich:
Es kracht hinter den Kulissen, ein Kommen und Gehen. Fehler werden kaum verziehen, die Schnelllebigkeit regiert. Geduld wird immer mehr zum Fremdwort, doch um Großes aufzubauen, ist konstantes Arbeiten eine Grundvoraussetzung. Vor allem bei heimischen Talenten und Spielern, sonst hat Österreich für die nächsten Qualifikationen immer weniger Alternativen.
