„Krone“-Stopplicht

Konstanz gefragt

Fußball National
14.11.2025 08:20
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Eine Ausbeute, die klar für Österreich spricht. Drei Quali-Spiele erlebte unser Nationalteam auf Zypern, dreimal zogen die Insel-Kicker den Kürzeren. Insgesamt sieben Siege in acht Duellen für Rot-Weiß-Rot. In aller Ruhe bereitet sich das Team von Ralf Rangnick auf den Samstag vor, seine Truppe gibt nach außen ein harmonisches Bild ab.

Unter dem Deutschen kam beim Team die Glaubwürdigkeit zurück, negative Einflüsse werden im Keim erstickt. Umso wilder geht es hingegen in den Länderspielpausen in der heimischen Bundesliga zu.

Die Ereignisse überschlagen sich förmlich:

  • Im Oktober wechselte Didi Kühbauer zum LASK, Peter Pacult übernahm seinen Job in Wolfsberg. Bei Salzburg verabschiedete sich nach zehn Monaten Sportdirektor Rouven Schröder.
  • Jetzt endete nach nur fünf Spielen die Ära von Pacult, der dritte Trainer bei den Lavanttalern in dieser Saison heißt Ismail Atalan. Bei der Austria musste Manuel Ortlechner gehen, Michael Wagner kehrt als Sportdirektor nach Favoriten zurück.

Es kracht hinter den Kulissen, ein Kommen und Gehen. Fehler werden kaum verziehen, die Schnelllebigkeit regiert. Geduld wird immer mehr zum Fremdwort, doch um Großes aufzubauen, ist konstantes Arbeiten eine Grundvoraussetzung. Vor allem bei heimischen Talenten und Spielern, sonst hat Österreich für die nächsten Qualifikationen immer weniger Alternativen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kommentare

