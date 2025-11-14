Konstanz gefragt

Es kracht hinter den Kulissen, ein Kommen und Gehen. Fehler werden kaum verziehen, die Schnelllebigkeit regiert. Geduld wird immer mehr zum Fremdwort, doch um Großes aufzubauen, ist konstantes Arbeiten eine Grundvoraussetzung. Vor allem bei heimischen Talenten und Spielern, sonst hat Österreich für die nächsten Qualifikationen immer weniger Alternativen.