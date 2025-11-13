Schwarz-blaue Kammerräte gegen Pflege-Sparkurs

Intern soll zwar bei den schwarz-blauen Kammerräten intensiv diskutiert worden sein, am Ende entschieden sich alle Fraktionen aber geschlossen für die Forderung, den Sparkurs in der Pflege zu korrigieren. Die AK sendete damit ein geschlossenes Signal in den Chiemseehof: Die Streichung des Pflegebonus sei zurückzunehmen.