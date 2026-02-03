Industrie hofft nun darauf, dass Reformen „zünden“

Kosten und Bürokratie bremsen

Denn nach wie vor würden hohe Kosten, enormer Bürokratieaufwand, schwache Nachfrage und große Unsicherheit den Alltag vieler heimischer Betriebe prägen: „Von einem Aufschwung sind wir noch entfernt. Vor allem energieintensive Branchen wie die Glas- oder Papierindustrie haben noch kaum Spielraum. Sparten wie Holz und Elektronik profitieren indes schon von neuen Auslandsaufträgen sowie der robusteren Nachfrage in diesen Bereichen.