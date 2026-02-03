Industrie hofft nun darauf, dass Reformen „zünden“

Die großen Produktionsunternehmen in Niederösterreich blicken wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft. Manche Branchen stehen aber noch stark unter Druck. Die „Krone“ kennt die Details.
Erste Anzeichen einer leichten Stabilisierung ortet die Industrie im weiten Land. Denn erstmals nach zweieinhalb Jahren klettert das sogenannte Konjunkturbarometer wieder in den positiven Bereich. „Dass sich die Stimmung leicht aufgehellt hat, ist ein wichtiges Signal“, sagt Michaela Roither, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung in Niederösterreich, betont aber gleich: „Es wäre falsch, daraus eine Entwarnung abzuleiten.“
Kosten und Bürokratie bremsen
Denn nach wie vor würden hohe Kosten, enormer Bürokratieaufwand, schwache Nachfrage und große Unsicherheit den Alltag vieler heimischer Betriebe prägen: „Von einem Aufschwung sind wir noch entfernt. Vor allem energieintensive Branchen wie die Glas- oder Papierindustrie haben noch kaum Spielraum. Sparten wie Holz und Elektronik profitieren indes schon von neuen Auslandsaufträgen sowie der robusteren Nachfrage in diesen Bereichen.
Stabilisierung bedeutet derzeit vor allem Stillstand auf niedrigem Niveau. Von einem Aufschwung sind wir noch entfernt.
Michaela Roither, Geschäftsführerin IV-NÖ
Bild: Marius Hoefinger
Die Geschäftslage wird von den Unternehmen besser als im vorigen Quartal eingeschätzt, der Ausblick auf die nächsten sechs Monate ist zuversichtlicher und die Auftragslage zeigt, dass die Talsohle offensichtlich durchschritten ist.
Investitionen aufgeschoben
Die Industriestrategie der Bundesregierung sei „ein wichtiger und richtiger erster Schritt gewesen“, erklärt Roither. Und sie fordert, dass rasch Reformen folgen müssten: „Viele Betriebe haben Investitionen zuletzt verschoben. Jetzt muss wieder Vertrauen in den Standort aufgebaut werden.“
