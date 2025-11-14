Die Kammer-Krise ist auch eine Chance

Den Wirbel rund um die Gehaltserhöhung in der Wirtschaftskammer haben die Betriebe gebraucht wie einen Kropf. Nämlich gar nicht, es gibt genug eigene Probleme zu lösen. Jetzt galoppiert das Thema samt Führungsfrage, es ist Gesprächsthema Nummer 1 in Unternehmerkreisen. Ist das nur schlecht?