Die Kammer-Krise ist auch eine Chance

Den Wirbel rund um die Gehaltserhöhung in der Wirtschaftskammer haben die Betriebe gebraucht wie einen Kropf. Nämlich gar nicht, es gibt genug eigene Probleme zu lösen. Jetzt galoppiert das Thema samt Führungsfrage, es ist Gesprächsthema Nummer 1 in Unternehmerkreisen. Ist das nur schlecht?
Ich finde das nicht: So ein Aufbrechen jahrzehntelanger Erstarrung bietet auch die Chance für einen Neustart. Vollgas in den Märkten statt Funktionärs-Paradies, Optimismus statt stolpern über politische Eitelkeiten.
Was lässt sich daraus lernen? Vertraue nicht auf Loyalitäten in den Länderkammern. Von dort kommen Treue-Schwüre, die sofort verschwinden, wenn die erste Kamera in der Nähe ist.
Vieles in der Kammer ist verkrustet:
Manches an der Kammer ist aber auch erstklassig: Die Außenwirtschaftsorganisation ist international top, die WIFIS als Bildungsinstitution wertvoll.
Eines ist klar: Jetzt kommen die Institutionen insgesamt in die Kritik, von der Arbeiter- bis zur Ärztekammer. Jede Krise ist halt auch eine Chance …
