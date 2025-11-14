Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Die Kammer-Krise ist auch eine Chance

Kolumnen
14.11.2025 06:00
Nach tagelangen Debatten um die Gehaltserhöhung in der WKO und dem folgenden patscherten Umgang ...
Nach tagelangen Debatten um die Gehaltserhöhung in der WKO und dem folgenden patscherten Umgang damit tritt Harald Mahrer zurück.(Bild: Martin A. Jöchl)

Den Wirbel rund um die Gehaltserhöhung in der Wirtschaftskammer haben die Betriebe gebraucht wie einen Kropf. Nämlich gar nicht, es gibt genug eigene Probleme zu lösen. Jetzt galoppiert das Thema samt Führungsfrage, es ist Gesprächsthema Nummer 1 in Unternehmerkreisen. Ist das nur schlecht?

Ich finde das nicht: So ein Aufbrechen jahrzehntelanger Erstarrung bietet auch die Chance für einen Neustart. Vollgas in den Märkten statt Funktionärs-Paradies, Optimismus statt stolpern über politische Eitelkeiten.

Was lässt sich daraus lernen? Vertraue nicht auf Loyalitäten in den Länderkammern. Von dort kommen Treue-Schwüre, die sofort verschwinden, wenn die erste Kamera in der Nähe ist.

Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)

Vieles in der Kammer ist verkrustet:

  • Das Wahlsystem: ist ein Machterhaltungs-Kartell, Kleingruppierungen werden mit Häppchen abgespeist, solange sie sich artig verhalten.
  • Die Gebühren: Wer 1,6 Milliarden Euro im Jahr von Zwangsmitgliedern abkassiert, muss verraten, was mit diesem Geld geschieht. Genauso, was man mit den zwei Milliarden Euro an Rücklagen so vorhat.

Manches an der Kammer ist aber auch erstklassig: Die Außenwirtschaftsorganisation ist international top, die WIFIS als Bildungsinstitution wertvoll.

Eines ist klar: Jetzt kommen die Institutionen insgesamt in die Kritik, von der Arbeiter- bis zur Ärztekammer. Jede Krise ist halt auch eine Chance …

Porträt von Georg Wailand
Georg Wailand
