Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besitzer verzweifelt

Alles unter Wasser: Biber blockieren Waldarbeiten

Burgenland
14.11.2025 08:00
Überflutete Waldfläche entlang des Teichbachs: Wo Edi König arbeiten wollte, steht seit Monaten ...
Überflutete Waldfläche entlang des Teichbachs: Wo Edi König arbeiten wollte, steht seit Monaten das Wasser.(Bild: Franz Weber)

Überflutete Wege, stillstehende Arbeit und keine klaren Antworten: Waldbesitzer Edi König wartet seit Monaten auf Hilfe. Bis jetzt hat sich nichts getan.

0 Kommentare

Seit fast zwei Jahren kämpft Edi König mit einer Situation, die seine Arbeit massiv behindert: In seinem Wald, der sich entlang eines rund 500 Meter langen Abschnitts des Teichbachs erstreckt, haben sich fünf bis sechs Biberbauten angesiedelt. Die Folge sind großflächig aufgeweichte Böden, überflutete Flächen und Wege, die keinen Traktor mehr tragen.

„Niemand zuständig“
„Ich kann meinen eigenen Wald nicht mehr betreten“, ärgert sich König. Er rechnet nicht mit einer raschen Entspannung der Lage. Besonders frustriert ihn, dass er seine Arbeit seit langem erledigen wollte, aber nicht kann: „Es sollte sich da wirklich jemand darum kümmern.“ Aber König fühlt sich zunehmend alleingelassen. „In der Gemeinde sagt man mir laufend, dass man nicht zuständig sei, jeder schiebt es auf den anderen“, fasst er zusammen.

Edi König kämpft seit Monaten gegen die Folgen der Biberbauten.
Edi König kämpft seit Monaten gegen die Folgen der Biberbauten.(Bild: Franz Weber)

Wirbel um Rückhaltebecken
Zwischen Bach und nächstem befahrbaren Weg liegen lediglich rund 100 Meter, die derzeit ebenso unpassierbar seien. Zusätzlich sorgt ein 600 Meter entferntes Rückhaltebecken für ernste Bedenken: „Bei Hochwasser könnte es übergehen und dann saufen wir alle ab“, warnt König, selbst Mitglied der Feuerwehr. Die Situation wird zusätzlich erschwert, weil Königs Wald auf Jabinger Gebiet liegt, der Haupt-Biberbau jedoch bereits zu Neuhaus und somit zur Gemeinde Mischendorf gehört.

In den Kommunen verweist man ebenfalls weiter ans Land. Dort zeigt man sich bereit, eine rasche Lösung für die festgefahrene Situation zu finden. Klaus Michalek, Leiter des Bibermanagements, kündigt im Gespräch mit der „Krone“ konkrete Schritte an. Die Region sei grundsätzlich ein Vorzeigebereich im Biberschutz, betont er. Dennoch müsse gehandelt werden, wenn ein Waldbesitzer über Monate nicht arbeiten könne.

Verpachtung wäre denkbar
Laut Michalek gebe es mehrere Möglichkeiten, den Wasserstand im betroffenen Gebiet zu senken. Durch das Absenken oder teilweise Entfernen der Dämme könne das Wasser aus dem Wald geleitet werden, sodass die Flächen wieder austrocknen. Auch eine Verpachtung bestimmter Bereiche durch das Land, um sie offiziell als Biberlebensraum zu führen, sei denkbar. Besonders in dieser Jahreszeit, in der die Vegetation zurückgeht, erhalte das Bibermanagement erfahrungsgemäß zahlreiche Meldungen.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 7°
Symbol stark bewölkt
Güssing
4° / 9°
Symbol Nebel
Mattersburg
2° / 8°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
5° / 9°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
3° / 8°
Symbol Nebel

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
117.804 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
92.411 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
78.524 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
909 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Burgenland
Starvirtuose
David Garrett kommt 2026 auf die Seebühne Mörbisch
Kinder vernachlässigt
6 Jahre Haft für Mama, die „nur das Beste wollte“
Bei Landtagssitzung
Clinch unter Parteien wird zunehmend persönlicher
Krone Plus Logo
Und es geht weiter!
Aus Wendi‘s Böhmische wird Nickelsdorfer Böhmische
Neuer Fernradweg
Auf der Sonnenseite: Österreichs „Meridiem Trail“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf