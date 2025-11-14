Alles unter Wasser: Biber blockieren Waldarbeiten

„Niemand zuständig“

„Ich kann meinen eigenen Wald nicht mehr betreten“, ärgert sich König. Er rechnet nicht mit einer raschen Entspannung der Lage. Besonders frustriert ihn, dass er seine Arbeit seit langem erledigen wollte, aber nicht kann: „Es sollte sich da wirklich jemand darum kümmern.“ Aber König fühlt sich zunehmend alleingelassen. „In der Gemeinde sagt man mir laufend, dass man nicht zuständig sei, jeder schiebt es auf den anderen“, fasst er zusammen.