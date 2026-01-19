Und es gibt Leberkäsesemmeln bis zum Lebensende

Fakten sind: Die Wohnung in Wien gehörte bis zum Verkauf im Herbst des Vorjahres dem Vater. Der kassierte die Miete und versteuerte sie nachweislich. Er investierte sein Geld auch in die Instandhaltung. Freilich war sein Sohn in die Verträge eingebunden, doch der Senior bedingte sich ein sogenanntes Fruchtgenussrecht aus. Heißt: Alles gehört mir, bis ich auf andere Ideen komme. „Er hat mir ab und zu Geld gegeben. Sonst wäre ich nicht zurechtgekommen“, sagt der Sohn, dem der Erlös aus dem Wohnungsverkauf zuteilwurde.