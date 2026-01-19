Und es gibt Leberkäsesemmeln bis zum Lebensende

Ein Notstandshilfebezieher, der pro Tag 7,05 Euro kassierte, stand wegen der Mieteinnahmen seines Vaters vor Gericht. Der Burgenländer soll sich zu Unrecht bereichert haben. Der 50-Jährige wurde freigesprochen und darf nun seinem „Hauptberuf Sohn“ nachgehen.
Wir wünschen dem Papa (84), dass sein Bub (50) die heutige Ausgabe der „Krone“ gut vor ihm versteckt. Denn dort steht zu lesen: „Er ist in der Früh schon betrunken.“
Nüchtern betrachtet lebt der Junior beim Vater. Etwas Anderes könnte er sich auch gar nicht leisten. Seit 2016 – bis September 2025 – bezog der gelernte Einzelhandelskaufmann Notstandshilfe. 7,05 Euro pro Tag, macht monatlich rund 211,50. „Das sind ein paar Leberkäsesemmeln“, sagt der zweifach vorbestrafte Angeklagte, der nicht wissen will, warum er sich eigentlich wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs am Landesgericht Eisenstadt zu verantworten hat. Sein Anwalt ist diesbezüglich ebenso ahnungslos.
Wackelige Anklage
Und in der Tat: Nach der Anzeige durch das AMS fußt die Anklage der Staatsanwaltschaft auf den wackeligen Beinen eines Babys, das noch gar nicht stehen kann: Der Nordburgenländer soll neben dem Bezug der Notstandshilfe auch Mieteinnahmen eingestreift haben.
Fakten sind: Die Wohnung in Wien gehörte bis zum Verkauf im Herbst des Vorjahres dem Vater. Der kassierte die Miete und versteuerte sie nachweislich. Er investierte sein Geld auch in die Instandhaltung. Freilich war sein Sohn in die Verträge eingebunden, doch der Senior bedingte sich ein sogenanntes Fruchtgenussrecht aus. Heißt: Alles gehört mir, bis ich auf andere Ideen komme. „Er hat mir ab und zu Geld gegeben. Sonst wäre ich nicht zurechtgekommen“, sagt der Sohn, dem der Erlös aus dem Wohnungsverkauf zuteilwurde.
Adieu, AMS!
Nach dem Freispruch kann der 50-Jährige mit seinen 360.000 Euro auf der Habenseite ungetrost dem „Hauptberuf Sohn“ nachgehen. Ganz ohne AMS. Bis zur wohlverdienten Pension.
Vielleicht bringt er dem Papa in der Früh ja ab und zu eine Leberkäsesemmel.
