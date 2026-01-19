Vorteilswelt
Defekte Heizung?

Israel: Kinder sterben in Betreuungseinrichtung

Ausland
19.01.2026 17:37
(Bild: Ingairis - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem Vorfall in einer Betreuungseinrichtung in Israel sind Medienberichten zufolge am Montag zwei Babys ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere Kinder seien für Untersuchungen und medizinische Behandlungen in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Sender Kan 11 meldete, in einer Wohnung seien Kinder im Alter zwischen vier Monaten und drei Jahren betreut worden. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf das Bildungsministerium, die Einrichtung in einem mehrheitlich von Ultraorthodoxen bewohnten Viertel in Jerusalem habe keine Lizenz.

Medien zufolge wurden die beiden Säuglinge zunächst ebenfalls in Spitäler gebracht. Dort habe nur noch ihr Tod festgestellt werden können. Laut mehreren Berichten könnte es einen Zusammenhang mit defekten Heizgeräten geben.

Es gab schon Festnahmen
Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Israels Polizei teilte mit, sie habe drei Betreuerinnen für Befragungen festgenommen.

