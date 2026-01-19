Die Leidenschaft kennt kein Ablaufdatum

Auch privat fand er hier sein Glück – seine Frau. Im Burgenland schlug er seine Wurzeln, was ihn nach Jahren im Ausland wieder nach Österreich führte. Mit zarten 52 Jahren beendete der Kanadier seine Karriere bei den Rocks und ist heute Teil der Hall-of-Fame in seiner Heimat. Aufgehört hat er dennoch nie. „Sport war immer ein Teil meines Lebens. Ich spiele seit ich ein kleines Kind bin. Es hilft dir körperlich und auch mental in Form zu bleiben“, so der zweifache Vater. Der trotz Familie Platz findet, um seine vier Hobbys unterzubringen. „Es ist immer Zeit für meine Leidenschaft – auch meine Kinder sind sportlich. Da bin ich oft mit ihnen unterwegs.“