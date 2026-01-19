Erstes „Date“ endete mit Festnahme am Flugplatz

Mit Bier in der Hand erwischt

Nur wenig später war die Polizei vor Ort. Das mögliche Liebespaar in spe war noch dort. Anhand der leeren Flaschen war klar, dass es sich die 25-Jährige und ihre Bekanntschaft dort offenbar schon ein Weilchen gemütlich gemacht hatten. Sie hatten gerade je ein Bier geöffnet, als die Beamten kamen und die Handschellen klickten. Bargeld, das sie zuvor aus der Kassa entwendet hatten, wurde sichergestellt.