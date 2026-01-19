Vorteilswelt
Unromantischer Ausflug

Erstes „Date“ endete mit Festnahme am Flugplatz

Niederösterreich
19.01.2026 18:00
Am Flugplatz Völtendorf waren eine Frau und ein Mann eingebrochen. Sie hatten sich erst kurz ...
Am Flugplatz Völtendorf waren eine Frau und ein Mann eingebrochen. Sie hatten sich erst kurz zuvor am Bahnhof kennengelernt.(Bild: P. Huber)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Dieses „erste Date“ werden die beiden wohl nicht vergessen! Eine 25-Jährige wurde mit ihrer Kurzzeit-Bekanntschaft auf frischer Tat ertappt. Die beiden waren am Flugplatz bei St. Pölten (Niederösterreich) eingestiegen und hatten es sich dort mit den vorhandenen Getränken gemütlich gemacht.

Eine romantische und eine noch größere kriminelle Ader scheinen jene Frau und jenen Mann zu verbinden, die am Donnerstag für einen Polizeieinsatz am Flugplatz Völtendorf bei St. Pölten gesorgt haben. Erst kurz zuvor hatten sich die 25-Jährige und der 32-Jährige am Bahnhof in St. Pölten kennengelernt. Ob es Liebe auf den ersten Blick war, ist nicht überliefert, allerdings führte einer der ersten „Ausflüge“ des Duos am Nachmittag zum etwa sieben Kilometer entfernten, abseits gelegenen Flugplatz.

Im Aufenthaltsraum gemütlich gemacht
Dort ließen es die beiden im wahrsten Sinne des Wortes sofort krachen. Mit einer Flasche schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Auf schnelles Diebesgut waren die zwei aber nicht aus. Im Gegenteil: Sie machten es sich dort gemütlich und bedienten sich im Aufenthaltsraum am Getränkevorrat.

Doch die beiden haben die Rechnung ohne ein aufmerksames Mitglied des Fliegerclubs gemacht. Dieser hatte zunächst bemerkt, dass sich zwei Personen im Gebäude befanden und kurz darauf die zerbrochene Fensterscheibe entdeckt. Der Mann wählte sofort den Notruf.

Mit Bier in der Hand erwischt
Nur wenig später war die Polizei vor Ort. Das mögliche Liebespaar in spe war noch dort. Anhand der leeren Flaschen war klar, dass es sich die 25-Jährige und ihre Bekanntschaft dort offenbar schon ein Weilchen gemütlich gemacht hatten. Sie hatten gerade je ein Bier geöffnet, als die Beamten kamen und die Handschellen klickten. Bargeld, das sie zuvor aus der Kassa entwendet hatten, wurde sichergestellt.

Die beiden wurden vorübergehend festgenommen und danach auf freiem Fuß angezeigt.

Niederösterreich

