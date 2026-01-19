Vorteilswelt
Bei Australien Open

Arrogant oder genial? Matchball regt Fans auf

Tennis
19.01.2026 17:35
Corentin Moutet
Corentin Moutet(Bild: AP/Lukas Coch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ja, was war denn das? Corentin Moutet, ein wahrlich nicht unbeschriebenes Blatt, gewann sein Erstrundenmatch bei den Australian Open mit einem Unterhand-Aufschlag – und erntete dafür böse Buhrufe des Publikums.

Was war passiert?

Es steht 6:4, 7:6 und 5:3, als der 26-jährige Franzose gegen den Australier Tristan Schookate zum Matchball aufschlug. Doch er macht dies nicht wie erwartet, sondern holte zum Unterhand-Aufschlag aus. Der Lokalmatador ist überrascht, spielt den Return ins Aus und scheidet aus.

Hier die Szene im Video:

Die Zuschauer auf den Tribünen quittieren das aus ihrer Sicht unsportliche Verhalten mit bösen Buhrufen und ohrenbetäubenden Pfiffen. Dabei ist Moutet quasi ein Wiederholungstäter, schlug sogar schon gegen Novak Djokovic von unten auf. Für die Nummer 65 der Welt habe dies auch überhaupt nichts mit Respektlosigkeit zu tun. 

„Habe das gemacht, weil ...“
„Ich könnte normal servieren, ich könnte etwas anderes machen. In diesem Moment war das für mich die beste Lösung. Ich habe das gemacht, weil ich dachte, dass ich damit den Punkt gewinnen kann“, erklärte Moutet nach dem Spiel gelassen. „Ich habe den Punkt gewonnen – mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.“

