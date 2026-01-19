Schutz der Grenze ist im Fokus der Länder

Illegale Migration gegen null gedrängt

In den vergangenen 2,5 Jahren konnte laut Karner die illegale Migration an der österreichisch-ungarischen Grenze kontinuierlich gegen null gedrängt werden. Während in den ersten drei Wochen 2023 noch mehr als 1720 Flüchtlinge im Burgenland aufgegriffen wurden und fast jeder einen Asylantrag gestellt hatte, so waren es im Vergleichszeitraum 2024 knapp 60 Einwanderer und 17 Asylanträge sowie 2025 – aufgrund besonderer Vorkommnisse – 223 Grenzgänger und 20 Asylanträge.