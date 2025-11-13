Nebel-Unfälle forderten 43 Verletzte in Salzburg

Insgesamt sind heuer in Salzburg seit Jahresanfang 21 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, um vier weniger als zur gleichen Zeit des Vorjahres, informiert der VCÖ. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist erhöhte Aufmerksamkeit wichtig. Im Vorjahr wurden in Salzburg im November und Dezember bei Dunkelheit oder Dämmerung drei Menschen im Straßenverkehr getötet, weitere 211 verletzt, davon 25 schwer. 55 Prozent der Unfallopfer waren Pkw-Insassen. „Auch bei Dunkelheit und Dämmerung ist auf Sicht zu fahren und das heißt, langsamer als bei guten Sichtverhältnissen. Tempolimits sind keine Mindestgeschwindigkeit, sondern eine Höchstgrenze“, ruft Jaschinsky in Erinnerung.