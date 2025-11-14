Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Interwetten

VIP-Erlebnis beim Nightrace in Schladming gewinnen

Sport
14.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Interwetten)

Wenn in Schladming wieder die Lichter angehen und zehntausende Fans am Zielhang toben, ist klar: Das legendäre Nightrace steht bevor! Dieses Spektakel ist das Winter-Highlight des Jahres – und Interwetten, offizieller Event-Partner des ÖSV, bringt Sie mitten hinein ins Geschehen!

Interwetten, offizieller Event-Partner des ÖSV, verlost eine exklusive VIP-Reise für zwei Personen zum legendären Flutlicht-Slalom in der Steiermark! Freuen Sie sich auf zwei unvergessliche Tage voller Spannung, Stars und Gänsehaut-Atmosphäre direkt an der Piste – inklusive Übernachtung, VIP-Zugang zum Riesentorlauf am 27. Jänner 2026 und allem, was zu einem echten Ski-Erlebnis dazugehört.

Noch mehr Gewinne warten!
 Doch das ist längst nicht alles: Interwetten verlost außerdem Wettguthaben, Tickets für den Ski-Weltcup sowie Interwetten Fanpackages mit hochwertigen Goodies für echte Wintersportfans. Ob hautnah beim Nightrace oder beim Jubel mit den Stars – mit etwas Glück sind Sie dabei, wenn Österreichs Skifans ihre Helden anfeuern!  

(Bild: Interwetten)

So sind Sie dabei
Einfach HIER mitmachen und mit ein bisschen Glück sind Sie der Gewinner der exklusiven VIP Reise nach Schladming. Teilnahmeschluss ist der 22.11. .

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
114.445 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
90.855 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
77.197 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
900 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf