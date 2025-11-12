Schwere Belastung | Keine Rückendeckung

Keine Rückendeckung. Denn nun wird auch immer lauter die Sinnhaftigkeit der Zwangsmitgliedschaft infrage gestellt - und sogar die Notwendigkeit der Wirtschaftskammer, letztlich der so wichtigen Sozialpartnerschaft. Abgesehen davon, dass Existenzberechtigungen immer diskutiert werden dürfen und sollen: Aber natürlich hat die Wirtschaftskammer wie die Arbeiterkammer, ihr Gegenüber auf Arbeitnehmerseite, viele wichtige Aufgaben. Und erst die Pflichtmitgliedschaft verleiht ihr das dafür notwendige Gewicht. Wenn durch den Präsidenten diese Gewichtigkeit schwerst erschüttert wird, dann müssen Konsequenzen gezogen werden. Harald Mahrer hat die Kammer nicht mehr hinter sich. Die ÖVP, für die er in schweren Zeiten ebenfalls zur schweren Belastung wurde, gibt ihm keine Rückendeckung mehr. Er muss wissen, was jetzt zu tun ist.