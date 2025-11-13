Wintersport-Mekka Sölden legt „Saufmeile“ trocken

Feiern auf den Gehsteig verlegt

Damit möchte man Auswüchsen beim Après-Ski Herr werden. „Immer mehr Gäste sind zum Rauchen vor die Lokale gegangen und haben dort auf dem Gehsteig mit Alkohol weitergefeiert“, schildert der Söldner Vizebürgermeister Maximilian Riml im Gespräch mit der „Krone“. Der Kauf von alkoholischen Getränken in Geschäften und die anschließende Konsumation im Freien im Ortszentrum habe ebenfalls zugenommen.