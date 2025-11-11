Bischofshofen-Kicker spielt bei Zweitligisten vor

„Für mich ist das eine richtig coole Chance, dass ich bei so einem Klub mittrainieren darf. Ich hoffe, ich kann meine Chance dann auch nutzen“, erzählte der Mittelfeld-Akteur. Der mit dem ehemaligen Bundesligisten am Donnerstag ein Testspiel gegen den FC St. Gallen absolviert: „Das ist sonst nur im ÖFB-Cup so, dass man gegen solche Gegner spielt.“