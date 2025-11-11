Bischofshofen-Kicker spielt bei Zweitligisten vor

Bischofshofen-Kicker Mirnes Kahrimanovic hat sich für höhere Aufgaben empfohlen. Der Mittelfeld-Akteur spielt derzeit beim Zweitligist Austria Lustenau vor. Wie er sich im Ländle fühlt und was er für die Zukunft plant, erzählte er der „Krone“.
13-mal stand Mirnes Kahrimanovic in dieser Regionalliga West-Saison für Bischofshofen auf dem Feld und er wusste durchaus zu beeindrucken. Das sahen auch die Verantwortlichen von Zweitligisten Austria Lustenau so, derzeit absolviert der 21-Jährige ein Probetraining bei den Vorarlbergern.
Für mich ist das eine richtig coole Chance
Mirnes Kahrimanovic
„Für mich ist das eine richtig coole Chance, dass ich bei so einem Klub mittrainieren darf. Ich hoffe, ich kann meine Chance dann auch nutzen“, erzählte der Mittelfeld-Akteur. Der mit dem ehemaligen Bundesligisten am Donnerstag ein Testspiel gegen den FC St. Gallen absolviert: „Das ist sonst nur im ÖFB-Cup so, dass man gegen solche Gegner spielt.“
Bis Samstag verweilt Kahrimanovic im Ländle, von Lustenau geht es dann direkt zum BSK-Auswärtsspiel in Hohenems. Eine baldige Rückkehr wäre für ihn aber nicht abwegig: „Ich kann mir gut vorstellen, schon im Winter nach Lustenau zu wechseln. Jetzt muss ich aber erst mal schauen, was beim Probetraining rauskommt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.