Fußball-Unterhaus

Ex-Profi übernimmt Trainerjob beim Liga-Dino

Salzburg
11.11.2025 18:45
Markus Scharrer übernimmt Straßwalchen.
Markus Scharrer übernimmt Straßwalchen.(Bild: Tröster Andreas)

Die Trainersuche von Straßwalchen ist beendet! Der Salzburgligist aus dem Flachgau bestätigte am Dienstag, dass Markus Scharrer der neue Chefcoach wird. Zuletzt war der Ex-Profi bei Eugendorf tätig. 

0 Kommentare

Markus Scharrer hat sich mit seiner guten Nachwuchsarbeit im Salzburger Fußball-Unterhaus als Trainer längst einen Namen gemacht. Der Ex-Profi (325 Bundesliga-Spiele) war mehrere Jahre bei Seekirchen als Jugendcoach tätig und seit Sommer in Eugendorf als Individualtrainer aktiv. Doch nun endet seine Zeit beim achtplatzierten Salzburgligisten, denn der 51-Jährige übernimmt bei einem Liga-Konkurrenten den Cheftrainersessel.

Sraßwalchen bekommt einen neuen Trainer.
Sraßwalchen bekommt einen neuen Trainer.(Bild: Tröster Andreas)

„Gute Gespräche“
Straßwalchen suchte nach dem Abgang von Bernhard Huber-Rieder (zu Westligist Wals-Grünau) nach einem Coach und hat ihn mit Scharrer - Daniel Raischl war ebenfalls im Gespräch - jetzt gefunden. „Die Gespräche waren von Beginn an sehr gut. Markus hat in den letzten Jahren tolle Arbeit geleistet und wir freuen uns, dass er bei uns ist“, betont Markus Chudoba, der Sportliche Leiter der Flachgauer. 

Beim Liga-Dino unterschrieb Scharrer einen Vertrag über eineinhalb Jahre. Das erste Pflichtspiel unter seiner Verantwortung bestreitet Straßwalchen im März gegen Henndorf. 

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Salzburg

