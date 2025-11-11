Ex-Profi übernimmt Trainerjob beim Liga-Dino

„Gute Gespräche“

Straßwalchen suchte nach dem Abgang von Bernhard Huber-Rieder (zu Westligist Wals-Grünau) nach einem Coach und hat ihn mit Scharrer - Daniel Raischl war ebenfalls im Gespräch - jetzt gefunden. „Die Gespräche waren von Beginn an sehr gut. Markus hat in den letzten Jahren tolle Arbeit geleistet und wir freuen uns, dass er bei uns ist“, betont Markus Chudoba, der Sportliche Leiter der Flachgauer.