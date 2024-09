Krankenpfleger baute Waffen für IS-Anhänger

Äußerst erfolgreich: Denn die Abnehmer seiner „scharfen Fabrikate“ waren in ganz Europa zu finden. Etwa auch in Deutschland, wo die Behörden gerade noch rechtzeitig ein Paket an einen wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung vorbestraften Kriminellen mit IS-Hintergrund abfangen konnten. „Sie haben Personen mit Waffen versorgt, die besser keine haben sollten“, so der Richter gestern beim Prozess am Landesgericht St. Pölten.