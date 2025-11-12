Hamas-Finanzier wird nach Österreich ausgeliefert

Ende März 2024 war in der Wohnung des staatenlosen Palästinensers in Linz eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden. Mitte September 2025 wurde er dann auf dem Flughafen Amsterdam-Schiphol in den Niederlanden festgenommen und saß seither in Auslieferungshaft. Seine Verteidigung argumentierte, dass er sich wegen Traumata aufgrund von Krieg und Verfolgung in den Niederlanden in psychiatrische Behandlung begeben wollte.