Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohnung in Linz

Hamas-Finanzier wird nach Österreich ausgeliefert

Österreich
12.11.2025 11:57
Dem Palästinenser wird vorgeworfen, die Terrororganisation Hamas finanziell unterstützt zu haben ...
Dem Palästinenser wird vorgeworfen, die Terrororganisation Hamas finanziell unterstützt zu haben (Symbolbild).(Bild: AFP)

Ein mutmaßlicher Unterstützer der Terrororganisation Hamas wird kommende Woche aus den Niederlanden nach Österreich ausgeliefert. Der 33-Jährige, der eine Wohnung in Linz hat, soll der Hamas Gelder zur Verfügung gestellt haben. Er steht unter Sanktionen der USA und Großbritanniens.

0 Kommentare

Sanktioniert ist er auch wegen seiner mutmaßlichen Verbindungen zur Hamas. Der 33-jährige Staatenlose bezeichnet sich selbst als Journalist und betreibt die Website „Gaza Now/Gaza al-An“. Jeglichen Kontakt zur Terrororganisation habe er auch nur aufgrund seiner Tätigkeit gehabt, sagte seine Anwältin.

Ende März 2024 war in der Wohnung des staatenlosen Palästinensers in Linz eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden. Mitte September 2025 wurde er dann auf dem Flughafen Amsterdam-Schiphol in den Niederlanden festgenommen und saß seither in Auslieferungshaft. Seine Verteidigung argumentierte, dass er sich wegen Traumata aufgrund von Krieg und Verfolgung in den Niederlanden in psychiatrische Behandlung begeben wollte.

Lesen Sie auch:
Der bewaffnete Arm der Hamas, die Al-Quassam-Brigaden, verbreitete im Gazastreifen Angst und ...
Für Terror in Europa
Hamas-Waffendepot in Wiener Lagerraum ausgehoben
06.11.2025
Beweismittel gesichert
Ermittlungen gegen Hamas in Österreich
03.10.2025

Laut der Staatsanwaltschaft hat der 33-Jährige, der aus dem Gazastreifen kommt, keine Staatsbürgerschaft. Auf der britischen und US-Sanktionsliste wird aber die Nummer eines österreichischen Reisepasses angeführt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
98.631 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
83.834 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.574 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
731 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Wedding-Planner-Tipps
Hochzeit: „Es muss immer einen Plan B geben“
Wohnung in Linz
Hamas-Finanzier wird nach Österreich ausgeliefert
In Zimmer von Mädchen
Betreutes Wohnen: Kerze führte beinahe zu Tragödie
Genehmigung liegt vor
Westbahn: Züge aus China schon im Einsatz
Prozess in Kärnten
11 Opfer im WAC-Missbrauch: 9 Jahre und Anstalt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf