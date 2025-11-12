Rekord: China überschwemmt die Welt mit Patenten

China führt auch in weiteren Bereichen

Bei Markenanmeldungen hat sich die Lage stabilisiert. Mit 15,2 Millionen Anmeldungen ging die Zahl um 0,1 Prozent zurück – deutlich weniger als in den beiden Vorjahren. Auch hier führt China vor den USA, wobei beide Länder mit rückläufigen Anmeldezahlen zu kämpfen haben.