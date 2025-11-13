Seien Sie bei Wiens heißester Partynacht dabei!

Am 22. November wird das MuseumsQuartier zur heißesten Tanzfläche Wiens! Bei der Discofieber XXL treffen Funk, Pop und Eurodance auf glitzernde Discokugeln und ausgelassene Stimmung. Und das Beste: Wer mitmacht, kann exklusive Tickets und mehr gewinnen!
Das wird eine Nacht, die selbst John Travolta neidisch machen würde! In der Halle E des Wiener MuseumsQuartiers dreht sich am 22. November alles um Disco, Funk und die größten Partyhits der letzten Jahrzehnte. Bei der Discofieber XXL legen Mel Merio und Phil T. die Kultsongs der 70er, 80er und 90er auf – von Gloria Gaynor über Madonna bis Backstreet Boys. Auf riesigen Leinwänden laufen die Original-Musikvideos, während eine Lichtshow der Extraklasse für Gänsehaut sorgt.
Wer dabei ist, erlebt pures Nostalgie-Feeling: CO₂-Kanonen, Konfettiregen, eine XXL-Discokugel und das beste Publikum der Stadt. Kein Wunder, dass die Tickets heiß begehrt sind – denn wo sonst tanzt Wien bis in die frühen Morgenstunden zu„Dancing Queen“ und „Rhythm Is a Dancer“ unter funkelndem Lichtmeer? Die Veranstalter versprechen: „Hier bleibt kein Tanzbein still!“ Weitere Informationen zu Discofieber XXL finden Sie hier.
Sei dabei mit deinen Freunden
Die „Krone“ macht‘s möglich und schickt Sie zusammen mit drei Ihrer Freunde zum Discofieber am 22. November ab 21.00 Uhr im Museumsquartier. Erleben Sie die ausgefallene Party mit den besten Hits der letzten Jahrzehnte auf einem eigens für Sie reservierten Tisch. Ebenfalls erhalten Sie auch noch eine Flasche Sekt obendrauf. Zusätzlich verlosen wir auch noch 5x2 Tickets für das Discofieber XXL. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 18.11., 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
