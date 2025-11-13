Vorteilswelt
Discofieber XXL

Seien Sie bei Wiens heißester Partynacht dabei!

13.11.2025 05:30
(Bild: fusion Events)

Am 22. November wird das MuseumsQuartier zur heißesten Tanzfläche Wiens! Bei der Discofieber XXL treffen Funk, Pop und Eurodance auf glitzernde Discokugeln und ausgelassene Stimmung. Und das Beste: Wer mitmacht, kann exklusive Tickets und mehr gewinnen!

Das wird eine Nacht, die selbst John Travolta neidisch machen würde! In der Halle E des Wiener MuseumsQuartiers dreht sich am 22. November alles um Disco, Funk und die größten Partyhits der letzten Jahrzehnte. Bei der Discofieber XXL legen Mel Merio und Phil T. die Kultsongs der 70er, 80er und 90er auf – von Gloria Gaynor über Madonna bis Backstreet Boys. Auf riesigen Leinwänden laufen die Original-Musikvideos, während eine Lichtshow der Extraklasse für Gänsehaut sorgt.

Wer dabei ist, erlebt pures Nostalgie-Feeling: CO₂-Kanonen, Konfettiregen, eine XXL-Discokugel und das beste Publikum der Stadt. Kein Wunder, dass die Tickets heiß begehrt sind – denn wo sonst tanzt Wien bis in die frühen Morgenstunden zu„Dancing Queen“ und „Rhythm Is a Dancer“ unter funkelndem Lichtmeer? Die Veranstalter versprechen: „Hier bleibt kein Tanzbein still!“ Weitere Informationen zu Discofieber XXL finden Sie hier

Sei dabei mit deinen Freunden
Die „Krone“ macht‘s möglich und schickt Sie zusammen mit drei Ihrer Freunde zum Discofieber am 22. November ab 21.00 Uhr im Museumsquartier. Erleben Sie die ausgefallene Party mit den besten Hits der letzten Jahrzehnte auf einem eigens für Sie reservierten Tisch. Ebenfalls erhalten Sie auch noch eine Flasche Sekt obendrauf. Zusätzlich verlosen wir auch noch 5x2 Tickets für das Discofieber XXL. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 18.11., 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

