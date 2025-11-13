Seien Sie bei Wiens heißester Partynacht dabei!

Sei dabei mit deinen Freunden

Die „Krone“ macht‘s möglich und schickt Sie zusammen mit drei Ihrer Freunde zum Discofieber am 22. November ab 21.00 Uhr im Museumsquartier. Erleben Sie die ausgefallene Party mit den besten Hits der letzten Jahrzehnte auf einem eigens für Sie reservierten Tisch. Ebenfalls erhalten Sie auch noch eine Flasche Sekt obendrauf. Zusätzlich verlosen wir auch noch 5x2 Tickets für das Discofieber XXL. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 18.11., 09:00 Uhr.