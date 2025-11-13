Mal verletzt, dann krank, ohne Torerfolg und nur Platz 14 mit Wolfsburg: Für Patrick Wimmer lief es in der deutschen Bundesliga bislang nicht nach Wunsch. Trotzdem ist er im ÖFB-Team ein Sieggarant für die letzten 180 Minuten der WM-Qualifikation.
Er verpasste gesperrt bzw. verletzt die letzten beiden WM-Quali-Spiele: „Mit mir gab es nur Siege“, verweist er mit einem Augenzwinkern auf die drei Erfolge gegen Rumänien, Zypern und Bosnien, blickt vorerst entspannt dem Endspurt entgegen: „Ich bin prinzipiell ein Typ, der nicht so schnell nervös wird.“
Wenn jeder weiß, wie wir spielen, frage ich mich, warum wir Tabellenführer sind.
Patrick Wimmer
Gegen Zypern könnte es wie beim 1:0 in Linz wieder mühsam werden: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie bei jedem Kontakt hinfallen, mit dem Foulpfiff spekulieren. Wir werden so eingestellt sein, dass wir auf alles reagieren können.“ Ob Österreich – wie Rumäniens Teamchef Mircea Lucescu behauptete – leichter ausrechenbar geworden ist? „Wenn jeder weiß, wie wir spielen, frage ich mich, warum wir Tabellenführer sind.“
Mit seinen 26 Jahren ist der Allrounder nach Niki Wurmbrand, Niki Polster und Leo Querfeld der viertjüngste Spieler im aktuellen ÖFB-Aufgebot, meint zur bisherigen Qualifikation aus seiner Sicht: „Meine Leistungen waren ganz okay, auch wenn ich die Scorerpunkte, die man sich von mir erwartet, nicht gemacht habe.“ In Blickrichtung der finalen beiden Matches ist für ihn klar: „Wir sind das bessere Team. Wenn wir das auf den Platz bringen, werden wir zur WM fahren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.