Ein Sieggarant für die letzten 180 Minuten

Mit seinen 26 Jahren ist der Allrounder nach Niki Wurmbrand, Niki Polster und Leo Querfeld der viertjüngste Spieler im aktuellen ÖFB-Aufgebot, meint zur bisherigen Qualifikation aus seiner Sicht: „Meine Leistungen waren ganz okay, auch wenn ich die Scorerpunkte, die man sich von mir erwartet, nicht gemacht habe.“ In Blickrichtung der finalen beiden Matches ist für ihn klar: „Wir sind das bessere Team. Wenn wir das auf den Platz bringen, werden wir zur WM fahren.“