Rosamund Pike: „Ich spiele gerne Bösewichte“

Sie spielt eine Diamant-Milliardärin, die Ziel eines magischen Raubzugs der Zauberer-Bande wird: „Ich habe dafür extra Experten aus der Diamant-Branche interviewt, um Hintergrundinfos zu sammeln. Ich bin perfektionistisch, nur die richtige Vorbereitung gibt mir dann in meinem Spiel Freiheit“, beschreibt sie ihren Arbeitsprozess. Als Antagonistin fühlt sie sich gut: „Ich spiele gerne Bösewichte, Lügner, Figuren mit zwei Gesichtern. Ich habe das auch schon öfter gemacht. Wichtig ist, dass man Spaß dabei hat, man darf sich da nicht zu ernst nehmen.“ Dass Zuschauer gerne sehen, wie den oberen Zehntausend ein Stück Reichtum genommen wird, kann sie gut verstehen: „Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, klar genießen wir Geschichten, wo ein paar Milliardäre zu Fall gebracht werden.“