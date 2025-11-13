Tickets für die Zoomania 2 Premiere gewinnen

Ab dem 26. November geht es wieder nach Zoomania – und diesmal steht die Metropole Kopf! Kaum haben sich Judy Hopps und Nick Wilde als ungleiches Polizeiduo eingespielt, sorgt ein geheimnisvolles Reptil für Wirbel: Gary De’Snake, die erste Schlange in der Stadt seit 100 Jahren, taucht auf und zieht die beiden in einen mysteriösen Fall rund um die mächtige Lynxley-Familie. Beim glamourösen Zootennial-Gala in Tundratown verschwindet ein wertvolles Artefakt, und Judy und Nick müssen undercover ermitteln – samt Partnerschaftstherapie bei Quokka Dr. Fuzzby. Zwischen wilden Verfolgungsjagden durch neue Stadtteile und jeder Menge schlagfertiger Wortgefechte wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.