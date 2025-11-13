Tickets für die Zoomania 2 Premiere gewinnen

Ab dem 26. November geht es wieder nach Zoomania! Im zweiten Teil des Disney-Hits geraten Häsin-Polizistin Judy Hopps und Fuchs Nick Wilde in ein neues Abenteuer voller Herz, Humor und Spannung. Die Krone verlost Tickets für die Österreich-Premiere – für alle Fans, die den tierischen Kinozauber hautnah erleben wollen!
Ab dem 26. November geht es wieder nach Zoomania – und diesmal steht die Metropole Kopf! Kaum haben sich Judy Hopps und Nick Wilde als ungleiches Polizeiduo eingespielt, sorgt ein geheimnisvolles Reptil für Wirbel: Gary De’Snake, die erste Schlange in der Stadt seit 100 Jahren, taucht auf und zieht die beiden in einen mysteriösen Fall rund um die mächtige Lynxley-Familie. Beim glamourösen Zootennial-Gala in Tundratown verschwindet ein wertvolles Artefakt, und Judy und Nick müssen undercover ermitteln – samt Partnerschaftstherapie bei Quokka Dr. Fuzzby. Zwischen wilden Verfolgungsjagden durch neue Stadtteile und jeder Menge schlagfertiger Wortgefechte wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.
Feuerwerk an Stars dabei
Wie schon der Vorgänger überzeugt „Zoomania 2“ mit Witz, Herz und einer Botschaft über Vertrauen und Zusammenhalt. Ginnifer Goodwin und Jason Bateman verleihen Judy und Nick erneut ihren unverwechselbaren Charme, Shakira kehrt als Popstar Gazelle zurück – diesmal mit der neuen Hymne „Zoo“, geschrieben von Ed Sheeran und Blake Slatkin. Auch neue Figuren wie der verschmitzte Biber Nibbles Maplestick und Therapeutin Dr. Fuzzby sorgen für frischen Wind und jede Menge Lacher.
Weltweites Phänomen
Der erste „Zoomania“ begeisterte 2016 Millionen und wurde mit dem Oscar als bester Animationsfilm ausgezeichnet. Die tierische Metropole wurde zum Symbol für Vielfalt, Freundschaft und Mut – Themen, die auch in der Fortsetzung im Mittelpunkt stehen. Regie führen wieder Jared Bush und Byron Howard, die schon beim Original das Herz der Fans eroberten. Ab dem 26. November 2025 startet das große Abenteuer im Kino – und schon jetzt heißt es: Mit der Krone gewinnen und bei der Österreich-Premiere live dabei sein!
Seien Sie bei der Österreich-Premiere dabei!
Am 25. November, also am Tag vor dem offiziellen Kinostart, können „Krone“ Leser bereits bei der Österreich-Premiere von „Zoomania 2“ dabei sein und das neue Abenteuer von Judy Hopps und Nick Wilde erleben. Die „Krone“ und NEOH verlosen für die Österreich-Premiere im Cineplexx Millennium City Wien 40x2 Karten.
Wann: Dienstag, 25. November
Ort: Cineplexx Millennium City, Wien
Kartenausgabe: 17:00 – 17:45 Uhr
Filmstart: 18:00 Uhr
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters tolle Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.