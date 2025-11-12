Die Masse verarmt, Bonzen kassieren

Nichts was uns freuen könnte: Während das Land über Privilegien und Supergehälter von Kammerfunktionären diskutiert, steigt die Zahl der Sozialhilfeempfänger, ebenso wie die Teuerung. Weite Teile der Bevölkerung können sich ihren Bedarf an Lebensmitteln und die für die Haushalte nötige Energie kaum mehr leisten. Auch die Arbeitslosigkeit steigt wieder. Und- geradezu erschreckend – die Höhe des Budgetdefizits. Dieses könnte bald katastrophale 5 Prozent unseres BIPs betragen.