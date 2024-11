Faschingsprinz sucht noch nach seiner Prinzessin

Pünktlich zum Start der Faschingszeit gab am Montagabend die Salzburger Faschingsgilde ihr neues Prinzenpaar bekannt. Bernhard Farina und Teresa Palm lieben sich auch im echten Leben. In Stiegls Brauwelt traten der Staplerfahrer und die Sozialarbeiterin, die in der Altenarbeit tätig ist, ihre neuen Rollen an.