ÖFB-Stürmerin spricht über den Wechsel zur Vienna

„Damals bin ich auch noch voll davon ausgegangen, dass ich mein Comeback im Altach-Trikot geben werde“, bestätigt Linda Natter den „Krone“-Artikel vom 15. Mai, in dem sie über ihr Comeback nach Kreuzbandriss im Frühjahr 2025 sprach. Allerdings stellte sich die Situation in der Folge komplizierter dar, als eigentlich gedacht. „In den ersten Gesprächen haben wir alle gemerkt, dass es gar nicht so leicht mit der Vetragsverlängerung wird. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, mich für zwei weitere Jahre an Altach zu binden“, verrät die 19-Jährige, die zuletzt ihren verdienten Urlaub auf einer griechischen Insel genoß.