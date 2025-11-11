Auto krachte in Autobahnleitschiene

Auf der Walgauautobahn nahe Schlins hat am Montagnachmittag eine Pkw-Lenkerin (57) die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist mit diesem gleich zweifach gegen die Leitschiene geprallt. Die Frau erlitt beim Unfall nicht näher definierte Verletzungen.
Die 57-Jährige aus dem Bezirk Feldkirch war gegen 16.30 Uhr auf der A14 in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs, als sie plötzlich auf Höhe Schlins, zwischen den Ausfahrten Nenzing und Frastanz, die Kontrolle über ihr Gefährt verlor. Die Folgen waren fatal: Das Auto geriet ins Schleudern und kollidierte anschließend zweimal mit der Außenleitschiene der Autobahn, ehe es auf dem Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.
Folgen des Unfalls
Die Fahrerin hat sich Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen – sie wurde nach der Erstversorgung von den Rettungskräften ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Während der Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Unfallstelle nur eingeschränkt passierbar. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei untersucht.
