Auto krachte in Autobahnleitschiene

Die 57-Jährige aus dem Bezirk Feldkirch war gegen 16.30 Uhr auf der A14 in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs, als sie plötzlich auf Höhe Schlins, zwischen den Ausfahrten Nenzing und Frastanz, die Kontrolle über ihr Gefährt verlor. Die Folgen waren fatal: Das Auto geriet ins Schleudern und kollidierte anschließend zweimal mit der Außenleitschiene der Autobahn, ehe es auf dem Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.