Transferkarussel dreht sich für die Ländle-Girls

Was die „Krone“ bereits am Samstag vermeldete, ist seit gestern offiziell: Die 20-jährige Mellauerin Linda Natter stürmt ab sofort in der deutschen Bundesliga für Hoffenheim. „Das Gesamtpaket hat gepasst. Ich möchte mich an das hohe Niveau anpassen, mich als Spielerin weiterentwickeln und schließlich in die erste Mannschaft kämpfen, um möglichst viele Spiele zu machen“, erklärte Natter, die bis 2027 unterschrieb, auf der Homepage der Kraichgauer.