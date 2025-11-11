Vorteilswelt
Hoher Sachschaden

Frontalkollision im Bregenzerwald: Ein Verletzter

Vorarlberg
11.11.2025 10:35
Fraglich, ob dieses Auto noch zu reparieren ist.
Fraglich, ob dieses Auto noch zu reparieren ist.

Auf dem Gemeindegebiet von Egg (Vorarlberg) sind am Montagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. 

Der Zusammenstoß ereignete sich am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Landesstraße 26 im Bereich Stadlermöser. Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander und wurden dabei arg demoliert. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr half beim Abschleppen der beiden Unfallwagen mit.
Die Feuerwehr half beim Abschleppen der beiden Unfallwagen mit.

Einsatz der Feuerwehr
Die Feuerwehr Egg war vor Ort im Einsatz. Die Floriansjünger sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten den ÖAMTC bei der Bergung der beschädigten Fahrzeuge. Aufgrund der Arbeiten kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen auf der L26. Zum genauen Unfallhergang liegen bislang noch keine offiziellen Angaben vor.

