Frontalkollision im Bregenzerwald: Ein Verletzter

Auf dem Gemeindegebiet von Egg (Vorarlberg) sind am Montagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen.
Der Zusammenstoß ereignete sich am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Landesstraße 26 im Bereich Stadlermöser. Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander und wurden dabei arg demoliert. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.
Einsatz der Feuerwehr
Die Feuerwehr Egg war vor Ort im Einsatz. Die Floriansjünger sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten den ÖAMTC bei der Bergung der beschädigten Fahrzeuge. Aufgrund der Arbeiten kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen auf der L26. Zum genauen Unfallhergang liegen bislang noch keine offiziellen Angaben vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.