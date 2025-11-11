Frontalkollision im Bregenzerwald: Ein Verletzter

Einsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr Egg war vor Ort im Einsatz. Die Floriansjünger sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten den ÖAMTC bei der Bergung der beschädigten Fahrzeuge. Aufgrund der Arbeiten kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen auf der L26. Zum genauen Unfallhergang liegen bislang noch keine offiziellen Angaben vor.