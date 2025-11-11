Vorteilswelt
Unfall in Rankweil

Bursche von unbekannten Biker angefahren

Vorarlberg
11.11.2025 09:05
Die Polizeiinspektion Rankweil sucht nach Zeugen des Vorfalls.
Die Polizeiinspektion Rankweil sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Am Montagnachmittag ist in Rankweil ein 14-jähriger Fußgänger von einem Fahrrad erfasst worden. Der Bursche erlitt bei der Kollision eine Rippenprellung, der Biker machte sich aus dem Staub.

Gegen 13.55 Uhr marschierte der 14-Jährige auf der Vorderlandstraße in Richtung der dortigen polytechnischen Schule, als er plötzlich von hinten von einem Fahrradfahrer erfasst wurde. Der Jugendliche stürzte zu Boden, beim Aufprall zog er sich eine Rippenprellung zu. Seinen Angaben zufolge sei auch der Fahrradfahrer zu Sturz gekommen – dieser hätte sich aber schnell wieder aufgerappelt und sei mit seinem Bike davongefahren. Ob der Unbekannte sich ebenfalls verletzt hat, ist nicht bekannt.

Polizei sucht Zeugen
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Rankweil in Verbindung zu setzen. Das gilt natürlich auch für den Biker. Dieser soll zum Zeitpunkt des Vorfalls eine dunkle Jacke getragen haben, sein Zweirad sei schwarz gewesen.

Vorarlberg-Krone
