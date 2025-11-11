Bursche von unbekannten Biker angefahren

Gegen 13.55 Uhr marschierte der 14-Jährige auf der Vorderlandstraße in Richtung der dortigen polytechnischen Schule, als er plötzlich von hinten von einem Fahrradfahrer erfasst wurde. Der Jugendliche stürzte zu Boden, beim Aufprall zog er sich eine Rippenprellung zu. Seinen Angaben zufolge sei auch der Fahrradfahrer zu Sturz gekommen – dieser hätte sich aber schnell wieder aufgerappelt und sei mit seinem Bike davongefahren. Ob der Unbekannte sich ebenfalls verletzt hat, ist nicht bekannt.