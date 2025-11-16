Vorteilswelt
Honigprämierung

Bäriger Honig, stolze Imker und erster Honigtau

Kärnten
16.11.2025 14:02
Die besten Imkerinnen und Imker Kärntens.
Die besten Imkerinnen und Imker Kärntens.(Bild: Evelyn Hronek)

Die besten Imkerinnen und Imker hat der Landesverband für Bienenzucht auf der Brauchtumsmesse ausgezeichnet. „Mit 491 eingereichten Honigen und einem Teilnehmerrekord von 377 Imkerinnen und Imkern wurde diese Kärntner Honigprämierung zu einem Fest des Geschmacks“, so Landesobmann Patrik Grausberg. 

Bei der heurigen Honigprämierung kam es zu einer Premiere: Erstmals wurde die Kategorie „Honigtauhonig“ prämiert. Darunter fallen Honige mit einer Leitfähigkeit von über 800 Mikrosiemens, die im Gegensatz zu dunklen Waldhonigen eine hellere Farbe aufweisen. Der Honigtau stammt überwiegend von den Laubbäumen. 

„Die Qualität ist außergewöhnlich, ein echter Jahrgangshonig, der zeigt, was unsere Imkerinnen und Imker mit Geduld, Erfahrung und Naturverbundenheit leisten“, so Landesobmann Patrik Grausberg.

Die Siegerhonige präsentierten sich heuer so vielfältig, aromatisch, charakterstark und mit niedrigem Wassergehalt. Die geographische Aufteilung der Siegerhonige durch ganz Kärnten zeigt die süße Vielfalt des Landes.

Christoph Weinberger, Honigreferent des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten

Preisregen für Imker
Goldene Bären in verschiedenen Kategorien gingen an Alois Striednig (Stall im Mölltal; Blütenhonig), Helene Mailänder (Malta; Blüte-Waldhonig), Gaby Loibnegger (Lavamünd; Honigtauhonig) und Johann Dettelbacher (St. Paul im Lavanttal; Waldhonig).

Honigprämierung: Ein Fest des Geschmacks
Honigprämierung: Ein Fest des Geschmacks(Bild: Evelyn Hronek)

Silberne Bären gingen an Andreas Keiser, Alen Skubin, Kajetan Kreutz und Johann Steiner. Mit bronzenen Bären für ihre Honige wurden geehrt: Eva Stefan, Walter Wadl, Verena Lobnig und Harald Walcher.

Honigprämierung
Bäriger Honig, stolze Imker und erster Honigtau
Kreative Therapieform
Wie Sie sich aus Krisen „herauszeichnen“ können
Wetterumschwung
Italientief bringt Regen, Kälte und erste Flocken
Fünf Hauben für Dorfer
Wie ein Kärntner in die höchste Genussliga stürmte
Love-Betrugsmasche
„Die Opfer sitzen in einem emotionalen Gefängnis“
