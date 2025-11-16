Bäriger Honig, stolze Imker und erster Honigtau

Bei der heurigen Honigprämierung kam es zu einer Premiere: Erstmals wurde die Kategorie „Honigtauhonig“ prämiert. Darunter fallen Honige mit einer Leitfähigkeit von über 800 Mikrosiemens, die im Gegensatz zu dunklen Waldhonigen eine hellere Farbe aufweisen. Der Honigtau stammt überwiegend von den Laubbäumen.

„Die Qualität ist außergewöhnlich, ein echter Jahrgangshonig, der zeigt, was unsere Imkerinnen und Imker mit Geduld, Erfahrung und Naturverbundenheit leisten“, so Landesobmann Patrik Grausberg.