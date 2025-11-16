Bäriger Honig, stolze Imker und erster Honigtau

Die besten Imkerinnen und Imker hat der Landesverband für Bienenzucht auf der Brauchtumsmesse ausgezeichnet. „Mit 491 eingereichten Honigen und einem Teilnehmerrekord von 377 Imkerinnen und Imkern wurde diese Kärntner Honigprämierung zu einem Fest des Geschmacks“, so Landesobmann Patrik Grausberg.
Bei der heurigen Honigprämierung kam es zu einer Premiere: Erstmals wurde die Kategorie „Honigtauhonig“ prämiert. Darunter fallen Honige mit einer Leitfähigkeit von über 800 Mikrosiemens, die im Gegensatz zu dunklen Waldhonigen eine hellere Farbe aufweisen. Der Honigtau stammt überwiegend von den Laubbäumen.
„Die Qualität ist außergewöhnlich, ein echter Jahrgangshonig, der zeigt, was unsere Imkerinnen und Imker mit Geduld, Erfahrung und Naturverbundenheit leisten“, so Landesobmann Patrik Grausberg.
Die Siegerhonige präsentierten sich heuer so vielfältig, aromatisch, charakterstark und mit niedrigem Wassergehalt. Die geographische Aufteilung der Siegerhonige durch ganz Kärnten zeigt die süße Vielfalt des Landes.
Christoph Weinberger, Honigreferent des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten
Preisregen für Imker
Goldene Bären in verschiedenen Kategorien gingen an Alois Striednig (Stall im Mölltal; Blütenhonig), Helene Mailänder (Malta; Blüte-Waldhonig), Gaby Loibnegger (Lavamünd; Honigtauhonig) und Johann Dettelbacher (St. Paul im Lavanttal; Waldhonig).
Silberne Bären gingen an Andreas Keiser, Alen Skubin, Kajetan Kreutz und Johann Steiner. Mit bronzenen Bären für ihre Honige wurden geehrt: Eva Stefan, Walter Wadl, Verena Lobnig und Harald Walcher.
