Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Huiuiuiui!

Halb nackte Heidi Klum enthüllt pikantes Geheimnis

Society International
05.01.2026 09:12
Heidi Klum startete oben ohne ins neue Jahr.
Heidi Klum startete oben ohne ins neue Jahr.(Bild: instagram.com/heidiklum)

Heidi Klum sorgt rund um den Jahreswechsel gleich mehrfach für Herzrasen bei ihren Fans. Denn nicht nur, dass die  „GNTM“-Chefin freizügige Grüße aus St. Barth verschickte, machte sie auch noch ein ziemlich pikantes Geständnis.

0 Kommentare

Der Start ins neue Jahr hätte bei Heidi Klum nicht heißer ausfallen können: Auf Instagram verwöhnte die 52-Jährige ihre Fans nämlich gleich mal mit einem sexy Urlaubs-Schnappschuss.

Klum oben ohne im Sonnenuntergang
Zu sehen ist das Topmodel auf dem Foto in perfekter Pose im Sonnenuntergang. Und das in einem Hauch von Nichts! Denn Heidi trug für diese Urlaubserinnerung lediglich ein XXS-Bikinihöschen, ihre Brüste bedeckte sie mit ihren Händen. Ganz schön kess!

Sehen Sie hier Heidi Klums sexy Sonnenuntergangs-Schnappschuss:

Heidi nascht im Urlaub nur ...
Wie übrigens auch die pikante Enthüllung, die Klum nur kurze Zeit später in einer Frage- und Antwort-Runde mit ihren Fans machte. Denn als ein Fan von Heidi wissen wollte, was denn im Urlaub auf St. Barth ihre Lieblingsspeise sei, hatte diese eine ziemlich unanständige Antwort parat.

Kurz, knapp und ziemlich eindeutig konterte Klum mit nur einem Wort: Tom. Bei dieser frechen Aussage blieb wohl so manchem Fan die Spucke weg!

Heidi Klum kuschelt im Urlaub mit ihrem Tom und hat Spaß mit Schwager Bill, wie dieses Foto zeigt:

Liebe auf den ersten Blick
Und noch etwas verriet die Model-Schönheit, die nicht nur mit ihrem Tom, sondern auch mit Schwager Bill auf der Karibikinsel die Seele baumeln lässt. „War es Liebe auf den ersten Blick?“, fragte ein Fan über die Beziehung mit Tom nach. Die Antwort von Heidi: „YES!“

Lesen Sie auch:
21. Staffel! Die Dreharbeiten zu „Germany‘s Next Topmodel“ in Kalifornien laufen bereits und ...
„GNTM 21“-Dreh in L.A.
Heidi Klum im supersexy Transparent-Look am Set
10.12.2025
Kuss, Pyjama & Co.
Heidi Klum zeigt ihre intimsten Weihnachtsmomente
25.12.2025

Heidi Klum und Tom Kaulitz gaben 2019 auf einer Jacht vor Capri das Jawort. Für Klum ist es die dritte Ehe: Sie war bereits mit Starfriseur Ric Pipino und Sänger Seal verheiratet.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Heidi Klum
Germany's Next Topmodel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
286.917 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
227.378 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
154.596 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Society International
Huiuiuiui!
Halb nackte Heidi Klum enthüllt pikantes Geheimnis
Live auf der Bühne!
Chalamet machte Kylie Jenner süße Liebeserklärung
Star bittet um Spenden
Mietschulden! Mickey Rourke droht Zwangsräumung
„War ein hartes Jahr“
Capital Bra: Manager spricht über Drogenproblem
Sitzt in Karibik fest
Wegen Trump: DiCaprio verpasst Preisverleihung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf