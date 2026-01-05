Halb nackte Heidi Klum enthüllt pikantes Geheimnis

Heidi Klum sorgt rund um den Jahreswechsel gleich mehrfach für Herzrasen bei ihren Fans. Denn nicht nur, dass die „GNTM“-Chefin freizügige Grüße aus St. Barth verschickte, machte sie auch noch ein ziemlich pikantes Geständnis.
Der Start ins neue Jahr hätte bei Heidi Klum nicht heißer ausfallen können: Auf Instagram verwöhnte die 52-Jährige ihre Fans nämlich gleich mal mit einem sexy Urlaubs-Schnappschuss.
Klum oben ohne im Sonnenuntergang
Zu sehen ist das Topmodel auf dem Foto in perfekter Pose im Sonnenuntergang. Und das in einem Hauch von Nichts! Denn Heidi trug für diese Urlaubserinnerung lediglich ein XXS-Bikinihöschen, ihre Brüste bedeckte sie mit ihren Händen. Ganz schön kess!
Sehen Sie hier Heidi Klums sexy Sonnenuntergangs-Schnappschuss:
Heidi nascht im Urlaub nur ...
Wie übrigens auch die pikante Enthüllung, die Klum nur kurze Zeit später in einer Frage- und Antwort-Runde mit ihren Fans machte. Denn als ein Fan von Heidi wissen wollte, was denn im Urlaub auf St. Barth ihre Lieblingsspeise sei, hatte diese eine ziemlich unanständige Antwort parat.
Kurz, knapp und ziemlich eindeutig konterte Klum mit nur einem Wort: Tom. Bei dieser frechen Aussage blieb wohl so manchem Fan die Spucke weg!
Heidi Klum kuschelt im Urlaub mit ihrem Tom und hat Spaß mit Schwager Bill, wie dieses Foto zeigt:
Liebe auf den ersten Blick
Und noch etwas verriet die Model-Schönheit, die nicht nur mit ihrem Tom, sondern auch mit Schwager Bill auf der Karibikinsel die Seele baumeln lässt. „War es Liebe auf den ersten Blick?“, fragte ein Fan über die Beziehung mit Tom nach. Die Antwort von Heidi: „YES!“
Heidi Klum und Tom Kaulitz gaben 2019 auf einer Jacht vor Capri das Jawort. Für Klum ist es die dritte Ehe: Sie war bereits mit Starfriseur Ric Pipino und Sänger Seal verheiratet.
