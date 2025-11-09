Liverpool-Neuzugang: „Manchmal bin ich angepisst“

„An manchen Tagen finde ich es natürlich etwas nervig, ...“

Slot fordere ihn täglich, so der Angreifer: „Er will mir nur helfen, also nehme ich ihm das nicht übel. Er will, dass ich immer mehr gebe. Manchmal sagt man, dass ein Trainer einem im Nacken sitzt. Vielleicht hat man manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen zu viel ist und man sich beschweren möchte, aber es ist eine gute Sache, denn ich denke, wenn ein Trainer dich nicht mag, wird er nicht mit dir sprechen oder versuchen, das Beste aus dir herauszuholen. Ich nehme es positiv auf. An manchen Tagen finde ich es natürlich etwas nervig, aber wenn ich zurückblicke und mir unsere Gespräche anschaue, dann waren das nur gute Dinge, die mir helfen, mich zu verbessern.“