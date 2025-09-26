Vorteilswelt
Engländer berichten:

Saftige Geldstrafe für Ekitike nach „Dumm“-Rot?

Premier League
26.09.2025 11:38
Nachdem er sich beim Jubel das Trikot ausgezogen hatte, wurde Hugo Ekitike mit Gelb-Rot vom ...
Nachdem er sich beim Jubel das Trikot ausgezogen hatte, wurde Hugo Ekitike mit Gelb-Rot vom Platz geschickt.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Das hätte sich Hugo Ekitike wohl besser noch einmal überlegen sollen! Nachdem der Liverpool-Stürmer im League-Cup-Spiel gegen Southampton nach seinem Jubel mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, soll sein Verein nun drastische Maßnahmen ergriffen haben. Dem 23-Jährigen werden zwei Wochengehälter gestrichen, heißt es aus England, er würde dadurch knapp 600.000 Euro verlieren.

0 Kommentare

Ekitike hatte am Dienstag in der 85. Spielminute zum 2:1-Endstand gegen Southampton getroffen, woraufhin sich der wegen Meckerns bereits vorbestrafte Franzose das Trikot vom Leib riss und kurz darauf den Weg in die Kabine geschickt wurde. Beim Premier-League-Duell gegen Oliver Glasners Crystal Palace ist Ekitike am Samstag nun zum Zuschauen verdammt, Trainer Arne Slot bezeichnete die Aktion als „unnötig“ und „dumm“. 

„Wäre zu Chiesa gegangen“
Außerdem meinte der Niederländer: „Ich habe nie auf diesem Niveau gespielt, aber ein paar Tore geschossen – und wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, hätte ich mich umgedreht, wäre zu Federico Chiesa (von dem die Vorlage kam, Anm.) gegangen und hätte gesagt: ‘Bei diesem Tor geht es nur um dich, nicht um mich.‘“

Zwar erklärte Slot auf einer Pressekonferenz, Ekitike habe keine interne Strafe zu befürchten, die englische „Daily Mail“ berichtet allerdings etwas anderes. Der Tageszeitung zufolge werde dem Neuzugang zwei Wochen lang kein Gehalt überwiesen. Heißt: Bei einem Jahresgehalt von 15 Millionen Euro wären das rund 577.000 Euro.

Via Instagram-Story entschuldigte sich Ekitike bereits bei den Fans und der Mannschaft. „Die Emotionen haben mich überwältigt. Ich entschuldige mich bei der gesamten Reds-Familie“, so der Torjäger, der sich nächstes Mal wohl zweimal überlegen wird, ob er sich das Leiberl ausziehen soll ...

Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Anatol Szadeczky-Kardoss
