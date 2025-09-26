Saftige Geldstrafe für Ekitike nach „Dumm“-Rot?

Das hätte sich Hugo Ekitike wohl besser noch einmal überlegen sollen! Nachdem der Liverpool-Stürmer im League-Cup-Spiel gegen Southampton nach seinem Jubel mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, soll sein Verein nun drastische Maßnahmen ergriffen haben. Dem 23-Jährigen werden zwei Wochengehälter gestrichen, heißt es aus England, er würde dadurch knapp 600.000 Euro verlieren.
Ekitike hatte am Dienstag in der 85. Spielminute zum 2:1-Endstand gegen Southampton getroffen, woraufhin sich der wegen Meckerns bereits vorbestrafte Franzose das Trikot vom Leib riss und kurz darauf den Weg in die Kabine geschickt wurde. Beim Premier-League-Duell gegen Oliver Glasners Crystal Palace ist Ekitike am Samstag nun zum Zuschauen verdammt, Trainer Arne Slot bezeichnete die Aktion als „unnötig“ und „dumm“.
„Wäre zu Chiesa gegangen“
Außerdem meinte der Niederländer: „Ich habe nie auf diesem Niveau gespielt, aber ein paar Tore geschossen – und wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, hätte ich mich umgedreht, wäre zu Federico Chiesa (von dem die Vorlage kam, Anm.) gegangen und hätte gesagt: ‘Bei diesem Tor geht es nur um dich, nicht um mich.‘“
Zwar erklärte Slot auf einer Pressekonferenz, Ekitike habe keine interne Strafe zu befürchten, die englische „Daily Mail“ berichtet allerdings etwas anderes. Der Tageszeitung zufolge werde dem Neuzugang zwei Wochen lang kein Gehalt überwiesen. Heißt: Bei einem Jahresgehalt von 15 Millionen Euro wären das rund 577.000 Euro.
Via Instagram-Story entschuldigte sich Ekitike bereits bei den Fans und der Mannschaft. „Die Emotionen haben mich überwältigt. Ich entschuldige mich bei der gesamten Reds-Familie“, so der Torjäger, der sich nächstes Mal wohl zweimal überlegen wird, ob er sich das Leiberl ausziehen soll ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.