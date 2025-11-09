Touristen ignorierten Warnungen vor Todeswellen

Warnung vor Wellen mit bis zu vier Metern Höhe

Die Behörden hatten rechtzeitig vor den Unwettern und deren Gefahr gewarnt. „Äußerste Vorsicht an der Küste: Stell dich nicht an das Ende von Molen oder Wellenbrechern und geh kein Risiko ein, um Fotos oder Videos in der Nähe brechender Wellen zu machen“, hieß es in der Mitteilung, die auch auf sozialen Medien verbreitet wurde. Es wurde mit Windstärke 6 und Wellen mit einer Höhe von 2,5 bis vier Metern gerechnet.