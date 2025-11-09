Trauer um Musikpädagogen Johannes Brummer

Stark für die Jugend

Johannes Brummer war seit 1980 als Lehrender am Kärntner Landeskonservatorium tätig. Zehn Jahre später wurde er in den Direktionsbeirat für den Bereich Musiktheorie gewählt. Bis zur Gründung der GMPU war er als Vizerektor tätig. Diese Funktion übte er an der GPMU bis zu seiner Pensionierung aus. Ein besonderes Anliegen war dem gebürtigen Klagenfurter die Jugendförderung. Er war maßgeblich an der Weiterentwicklung und dem Erfolg des bundesweitern Wettbewerbes „Prima La Musica“ beteiligt. Von 1985 bis 2005 war er zudem als Aufnahmeleiter im Bereich klassische Musik im ORF-Kärnten tätig und engagierte sich jahrelang im Vorstand der „Jeunesse Musicale Kärnten“.