Trauer um Musikpädagogen Johannes Brummer

Er war Pianist und ehemaliger Vizerektor der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, er war Mitbegründer des Prima la Musica-Wettbewerbes und Motor in der Musiklandschaft Kärntens: Johannes Brummer.
„Sein umfassendes Wissen im Bereich der Musiktheorie hat wesentlich zur Weiterentwicklung des Studienangebotes in Kärnten beigetragen. Er hat Spuren hinterlassen, die weit über seinen Tod hinaus in uns allen und vor allem in den vielen Musikerinnen und Musikern, deren Wege er geprägt hat, weiterleben werden“, betonen Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, GMPU-Rektor Roland Streiner und der stellvertretende Universitätsratsvorsitzende Christian Liebhauser-Karl. Johannes Brummer ist im 70. Lebensjahr gestorben.
Brummers Einsatz habe maßgeblich zur Gründung der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) beigetragen. „Sein unermüdliches Engagement und der Wille, seine Ziele auch umzusetzen, haben ihn ausgezeichnet“, so Kaiser.
Stark für die Jugend
Johannes Brummer war seit 1980 als Lehrender am Kärntner Landeskonservatorium tätig. Zehn Jahre später wurde er in den Direktionsbeirat für den Bereich Musiktheorie gewählt. Bis zur Gründung der GMPU war er als Vizerektor tätig. Diese Funktion übte er an der GPMU bis zu seiner Pensionierung aus. Ein besonderes Anliegen war dem gebürtigen Klagenfurter die Jugendförderung. Er war maßgeblich an der Weiterentwicklung und dem Erfolg des bundesweitern Wettbewerbes „Prima La Musica“ beteiligt. Von 1985 bis 2005 war er zudem als Aufnahmeleiter im Bereich klassische Musik im ORF-Kärnten tätig und engagierte sich jahrelang im Vorstand der „Jeunesse Musicale Kärnten“.
Als Musiker veranstaltete er gemeinsam mit seiner Ehefrau Birgit Brummer Hauskonzerte für die Patientinnen und Patienten im Rehabilitationszentrum Althofen. Im Jahr 2022 wurde Brummer von Landeshauptmann Peter Kaiser der Berufstitel Professor verliehen
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.