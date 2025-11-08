Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lei Lei!

Gilden läuteten am Samstag den Fasching ein

Wien
08.11.2025 16:00
Die Tänzerinnen sorgen für Stimmung.
Die Tänzerinnen sorgen für Stimmung.(Bild: Peter Tomschi)

Traditionell am Samstag vor dem 11. 11. treffen sich die Faschingsgilden des Landesverbandes Wien und Burgenland zum Narrenwecken. Viele weitere Termine folgen!

0 Kommentare

Nach Halloween ist vor dem Fasching. Der eigentliche Start in die Narrenzeit ist am 11.11. um 11.11 Uhr – doch schon gestern läuteten zahlreiche Faschingsgilden aus Wien, dem Burgenland sowie Nieder- und Oberösterreich in der Lugner City die Saison ein. Die größte Gilde der Hauptstadt ist übrigens jene aus Döbling, die am 15. November zum Narrenwecken beim Heuriger Wolff (19 Uhr) in Nussdorf lädt.

Narrenwecken in Döbling und Floridsdorf
Am selben Tag findet auch am Schlingermarkt im Floridsdorf das Narrenwecken statt, gestartet wird um 10.15 Uhr. Um 11.11 Uhr erhält die Gruppe Fasching Zentrum Floridsdorf schließlich von Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) den Schlüssel vom Amtshaus für die närrische Zeit überreicht. Mit dabei ist die Trommlertruppe Batala und der „Lustige Hermann“. Ihre Narrensitzung findet am 25. Jänner um 14 Uhr im Kulturzentrum Stammersdorf statt.

Das Prinzenpaar der Döblinger Faschingsgilde.
Das Prinzenpaar der Döblinger Faschingsgilde.(Bild: Peter Tomschi)

Die Döblinger Sitzungen („Bezirksgerichte“) starten bereits am 23. Jänner im Veranstaltungszentrum Döbling.

Am 26. Jänner ab 14 Uhr sorgt wiederum die Jedlersdorfer Faschingsgilde im Colosseum (21., Sebastian-Kohl-Gasse 3-9) für zahlreiche Schenkelklopfer. Tickets gibt es um 24 Euro.

Am 17. Februar wird der Narr u.a. im Heuriger Wolff wieder verbrannt.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
6° / 12°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
5° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
5° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
5° / 12°
Symbol bedeckt

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.578 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
101.310 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
95.238 mal gelesen
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Wien
Lei Lei!
Gilden läuteten am Samstag den Fasching ein
Krone Plus Logo
Raimann-Oma Erika:
„Wenn einer Bernhard wehtut, laufe ich aufs Feld“
Krone Plus Logo
Süße Wiener Offensive
Wie Konditorei-Kette AIDA weltweit mitnaschen will
Streit um Schulden
Bluttat in Ottakring: Zweiter Verdächtiger in Haft
5-Punkte-Programm
Ludwigs Pläne für Handel, Medien und Arzneien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf