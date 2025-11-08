Gilden läuteten am Samstag den Fasching ein

Traditionell am Samstag vor dem 11. 11. treffen sich die Faschingsgilden des Landesverbandes Wien und Burgenland zum Narrenwecken. Viele weitere Termine folgen!
Nach Halloween ist vor dem Fasching. Der eigentliche Start in die Narrenzeit ist am 11.11. um 11.11 Uhr – doch schon gestern läuteten zahlreiche Faschingsgilden aus Wien, dem Burgenland sowie Nieder- und Oberösterreich in der Lugner City die Saison ein. Die größte Gilde der Hauptstadt ist übrigens jene aus Döbling, die am 15. November zum Narrenwecken beim Heuriger Wolff (19 Uhr) in Nussdorf lädt.
Narrenwecken in Döbling und Floridsdorf
Am selben Tag findet auch am Schlingermarkt im Floridsdorf das Narrenwecken statt, gestartet wird um 10.15 Uhr. Um 11.11 Uhr erhält die Gruppe Fasching Zentrum Floridsdorf schließlich von Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) den Schlüssel vom Amtshaus für die närrische Zeit überreicht. Mit dabei ist die Trommlertruppe Batala und der „Lustige Hermann“. Ihre Narrensitzung findet am 25. Jänner um 14 Uhr im Kulturzentrum Stammersdorf statt.
Die Döblinger Sitzungen („Bezirksgerichte“) starten bereits am 23. Jänner im Veranstaltungszentrum Döbling.
Am 26. Jänner ab 14 Uhr sorgt wiederum die Jedlersdorfer Faschingsgilde im Colosseum (21., Sebastian-Kohl-Gasse 3-9) für zahlreiche Schenkelklopfer. Tickets gibt es um 24 Euro.
Am 17. Februar wird der Narr u.a. im Heuriger Wolff wieder verbrannt.
