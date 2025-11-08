Gilden läuteten am Samstag den Fasching ein

Nach Halloween ist vor dem Fasching. Der eigentliche Start in die Narrenzeit ist am 11.11. um 11.11 Uhr – doch schon gestern läuteten zahlreiche Faschingsgilden aus Wien, dem Burgenland sowie Nieder- und Oberösterreich in der Lugner City die Saison ein. Die größte Gilde der Hauptstadt ist übrigens jene aus Döbling, die am 15. November zum Narrenwecken beim Heuriger Wolff (19 Uhr) in Nussdorf lädt.