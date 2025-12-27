Vorteilswelt
Wiener Ferienspiel

Hier wird es in den Ferien bestimmt nicht fad

Wien
27.12.2025 11:00
Von 3. bis 5. Jänner heißt es im Rathaus „Ramba Zamba“ – Spiele, Workshops, Theater und Konzerte ...
Von 3. bis 5. Jänner heißt es im Rathaus „Ramba Zamba“ – Spiele, Workshops, Theater und Konzerte bei freiem Eintritt.(Bild: WIENXTRA/Heidrun Henke)

Die Feiertage sind vorüber, die Ferien dauern noch bis zum 6. Jänner an. Die Stadt bietet zahlreiche und abwechslungsreiche (kostenlose) Aktivitäten für große und kleine Kinder.

0 Kommentare

Sehen, verstehen, ruhig bleiben und richtig helfen! Das lernen Kinder am 29. Dezember, 10 Uhr, im Sicherheitszentrum der Helfer Wiens (7., Hermanngasse 24-26). Anmeldung unter 01/522 3344

In die Natur geht es am Montag, 29. Dezember um 10 Uhr beim „Winter auf der Gstettn“ – dort erfahren Kinder, was die Tiere und Pflanzen eigentlich im Winter machen. Treffpunkt ist die Haltestelle Wienerfeldgasse der Bim 11.

Kreatives Basteln steht am 30. Dezember von 16 bis 17 Uhr im Gleis//Garten in der Eichenstraße 2 in Meidling am Programm, wenn eigene Glücksbringer hergestellt werden.

Programm bis 6. Jänner
Am 3. Jänner werden im Wien Museum am Karlsplatz zu jeder vollen Stunde zwischen 11 und 15 Uhr die Lieblingstiere als Stempel gebastelt. Weitere Termine: 10., 17., 24. und 31. Jänner. Kungfu aus Malaysien und Indonesien lernen Kinder am 3. Jänner um 10 Uhr im Kampfsportcenter Tosan (2., Taborstraße 38). Gratis!

Wien
Mehr Wien
Wiener Ferienspiel
Hier wird es in den Ferien bestimmt nicht fad
Einsatz in Alterlaa
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
„Krone“-Kommentar
Warum meiden Schulen das Kind in der Krippe?
Krone Plus Logo
Millionen Steuergeld
Wie man im Handumdrehen die Sinnlos-Jobs abschafft
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
