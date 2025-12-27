Hier wird es in den Ferien bestimmt nicht fad

Die Feiertage sind vorüber, die Ferien dauern noch bis zum 6. Jänner an. Die Stadt bietet zahlreiche und abwechslungsreiche (kostenlose) Aktivitäten für große und kleine Kinder.
Sehen, verstehen, ruhig bleiben und richtig helfen! Das lernen Kinder am 29. Dezember, 10 Uhr, im Sicherheitszentrum der Helfer Wiens (7., Hermanngasse 24-26). Anmeldung unter 01/522 3344
In die Natur geht es am Montag, 29. Dezember um 10 Uhr beim „Winter auf der Gstettn“ – dort erfahren Kinder, was die Tiere und Pflanzen eigentlich im Winter machen. Treffpunkt ist die Haltestelle Wienerfeldgasse der Bim 11.
Kreatives Basteln steht am 30. Dezember von 16 bis 17 Uhr im Gleis//Garten in der Eichenstraße 2 in Meidling am Programm, wenn eigene Glücksbringer hergestellt werden.
Am 3. Jänner werden im Wien Museum am Karlsplatz zu jeder vollen Stunde zwischen 11 und 15 Uhr die Lieblingstiere als Stempel gebastelt. Weitere Termine: 10., 17., 24. und 31. Jänner. Kungfu aus Malaysien und Indonesien lernen Kinder am 3. Jänner um 10 Uhr im Kampfsportcenter Tosan (2., Taborstraße 38). Gratis!
