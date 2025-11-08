Neuer Platz für eine Ärztin und Wohnen

Einem seit Jahren leerstehenden Gebäude wird in der Tourismusgemeinde Millstatt gerade wieder Leben eingehaucht. Eine Praxis und Wohnungen sind im Entstehen.
Darüber freut man sich in der Gemeinde einmal mehr. „Das ehemalige Telekom-Gebäude wird auf Vordermann gebracht. Es stand Jahre leer“, weiß Millstatts Ortschef Alexander Thoma. Die Gemeinde wollte das in die Jahre gekommene Gebäude selbst in Angriff nehmen und den Leerstand auch mit Wohnungen füllen. „Wir haben damals auch mitgeboten. Doch wenn ein Privater ein solches Projekt umsetzt, ist es uns natürlich auch recht“, sagt Thoma.
Und so bringt es Unternehmer und Investor Christian Leeb wieder zum Aufblühen. „Im Obergeschoss entstehen zwei Penthouses und darunter kleinere Wohnungen. Für Hotelbetreiber sind diese als Mitarbeiterwohnungen interessant“, gibt Leeb, von der CML Projektentwicklung GmbH in Seeboden, Einblicke ins Vorhaben. „Im Erdgeschoss entsteht eine Arztpraxis.“ Und zwar für Ulrike Rauter-Prossegger, die mit Jänner 2026 die neue Hausärztin von Millstatt sein wird. Die Internistin, die als Oberärztin jahrelang auf der Inneren Abteilung im Krankenhaus Spittal tätig war, geht somit neue Wege. Für die Radentheinerin ist der Standort optimal gelegen. „Die Bushaltestelle befindet sich direkt vor der Tür. Es sind auch ausreichend Parkplätze vorhanden“, freut sie sich .
Dass sich für Millstatt eine neue Medizinerin finden hat lassen, bringt Gemeindevertreter zum Aufatmen. „Wir wissen ja, wie schwer es heutzutage ist, Kassenstellen zu besetzen. Somit sind unsere beiden Stellen wieder voll“, sagt Thoma abschließend.
Die Wohnungen sollen im Frühjahr 2026 bezugsfertig sein.
