Neuer Platz für eine Ärztin und Wohnen

Und so bringt es Unternehmer und Investor Christian Leeb wieder zum Aufblühen. „Im Obergeschoss entstehen zwei Penthouses und darunter kleinere Wohnungen. Für Hotelbetreiber sind diese als Mitarbeiterwohnungen interessant“, gibt Leeb, von der CML Projektentwicklung GmbH in Seeboden, Einblicke ins Vorhaben. „Im Erdgeschoss entsteht eine Arztpraxis.“ Und zwar für Ulrike Rauter-Prossegger, die mit Jänner 2026 die neue Hausärztin von Millstatt sein wird. Die Internistin, die als Oberärztin jahrelang auf der Inneren Abteilung im Krankenhaus Spittal tätig war, geht somit neue Wege. Für die Radentheinerin ist der Standort optimal gelegen. „Die Bushaltestelle befindet sich direkt vor der Tür. Es sind auch ausreichend Parkplätze vorhanden“, freut sie sich .