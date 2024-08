Wie viel unsere Politiker nebenbei dazuverdienen

Wer wie viel verdient, ist im oberösterreichischen Landes-Bezügegesetz exakt geregelt: Basis ist immer der Bezug eines Mitglieds des Nationalrats, der aktuell exakt 10.351,39 Euro beträgt. Im Jahr 1997 wurde gesetzlich ein Ausgangsbetrag in der Höhe von 100.000 Schilling festgelegt, was jetzt eben inflationsbedingt und nach mehreren Erhöhungen exakt diese 10.351,39 Euro ausmacht. Abgeordnete zum oberösterreichischen Landtag erhalten 75 Prozent dieser Summe, also 7764 Euro brutto, 14-mal pro Jahr.