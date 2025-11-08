Austria-Frauen gegen St. Pölten im Cup siegreich

Austria nutzt Chancen

Weniger als eine Minute nach der Pause gingen die Wienerinnen wieder in Führung. Lotta Cordes köpfelte eine ideale Flanke zum 2:1 ins Netz. Kurz darauf verhinderte Klein mit einer Abwehr auf der Linie das 3:1. Die Gäste blieben auch danach am Drücker, die Vorentscheidung blieb aber aus. In der 70. Minute musste Austria-Torschützin Pfattner verletzt ausgewechselt werden, die Südtirolerin hatte sich das Knie verdreht. Der dritte Treffer der Elf von Trainer Stefan Kenesei lag danach erneut mehrfach in der Luft, das Heimteam von Neotrainer Laurent Fassotte blieb nach der Pause hingegen über weite Strecken völlig harmlos. Die anderen Achtelfinalspiele werden vom 14. bis 16. November ausgetragen.