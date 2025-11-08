Zoff mit ÖSV-Adler: „Bevor du den Mund aufmachst!“

Der Anzug-Skandal sorgt weiter für Zündstoff! Skisprung-Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig hatte sich zuletzt kritisch zu den in den Betrugsfall verwickelten Norwegern geäußert. Nun folgt der scharfe Konter von Marius Lindvik.
Am 21. November startet in Lillehammer die neue Skisprung-Saison. Mit dabei auch wieder Marius Lindvik und Johann Andre Forfang. Beide waren nach dem Skandal bei der Nordischen Ski-WM 2025 gesperrt worden und feiern nun ihr Comeback im Weltcup.
Tschofenig hatte Lindvik vor wenigen Wochen unterstellt, von den Manipulationen gewusst zu haben.
„Bevor du den Mund aufmachst“
Jetzt reagierte der norwegische Skispringer in der norwegischen Zeitung „Dagbladet“ und teilte ordentlich gegen den ÖSV-Adler aus. „Diejenigen, die jetzt am lautesten schreien, sind meiner Meinung nach diejenigen, die selbst am schlimmsten waren. Du solltest erst selbst sauber sein, bevor du so laut den Mund aufmachst“, so Lindvik.
Der Norweger spielt damit auf Berichte des Senders „TV2“ an, wonach auch Athleten aus Österreich und Deutschland gegen Regelvorgaben verstoßen haben sollen.
Teamkollege Johann Andre Forfang schlägt ruhigere Töne an: „Ich verstehe ihn gut. Ich hätte wahrscheinlich dasselbe getan. Aber ich wäre sehr überrascht, wenn er diesen Ton mir gegenüber anschlagen würde.“
Die Norweger hatten bei der WM in Trondheim mit veränderten Anzügen für Aufsehen gesorgt und wurden daraufhin für den Rest der Saison gesperrt. Ihre WM-Medaillen durften sie allerdings behalten. Der Skandal hinterlässt dennoch Spuren. Die Rivalität zwischen Österreich und Norwegen dürfte nach diesen Worten jedenfalls noch einmal ordentlich angeheizt sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.