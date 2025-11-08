Miedler/Cabral gewinnen Doppel-Turnier in Athen

Keine Qualifikation für ATP-Finals

Das starke zweite Halbjahr mit fünf Finalteilnahmen und drei Titeln seit April hat Cabral/Miedler aber nicht zur Qualifikation für die ATP Finals der besten acht Doppel des Jahres gereicht. Die Hoffnung darauf ließ die beiden erst in Athen antreten. Die Freude über den Finalsieg war dennoch groß. „Mit dem Titel die Saison abzuschließen, das fühlt sich echt gut an“, sagte Miedler. Er verstehe sich mit Cabral auf und abseits des Courts gut. „Unser Spiel fügt sich gut zusammen.“