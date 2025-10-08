Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gehaltserhöhung 2026

Politik wehrt sich, bei Beamten wird wohl gekürzt

Salzburg
08.10.2025 23:00
Die Landesregierung entscheidet über ihre eigenen Gehälter und die der Beamten.
Die Landesregierung entscheidet über ihre eigenen Gehälter und die der Beamten.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Die Gehaltserhöhungen fallen für 2026 bei Politikern und Landesbeamten wohl geringer aus. Während die Politik bei sich selbst noch nicht sehr konkret werden will, sind die Kürzungspläne bei den Landesbediensteten schon konkreter.

0 Kommentare

Wie geht es mit den Gehältern für Salzburgs Politiker und jenen für die Landesbediensteten weiter? Das war am Mittwoch im Landtag und darüber hinaus Thema. Im Landesparlament besprachen die Politiker, ob sie sich für das kommende Jahr eine Gehaltserhöhung gönnen sollten. Die KPÖ Plus hatte einen Antrag eingebracht, der die Politikergehälter im Land für 2026 einfrieren sollte.

Dazu konnten sich die Abgeordneten von ÖVP, FPÖ und SPÖ nicht durchringen. Sie wollen die Entscheidung der Landesregierung überlassen. Diese wird per Antrag dazu aufgefordert, dass der Beitrag der Politiker zur Budgetsanierung „angemessen berücksichtigt werden soll“, wie es in einem Abänderungsantrag hieß.

Fürs erste Halbjahr gibt es wohl Nulllohnrunde
Weiter ist man bei den Gehältern der Landesbediensteten. Da fiel in Wien eine Vorentscheidung. Wie berichtet wurde die eigentlich bereits bestehende Einigung für die Beamtengehälter noch einmal aufgeschnürt. Statt einer Inflationsabgeltung von plus 0,3 Prozent fürs kommende Jahr gibt es jetzt für das erste Halbjahr 2026 gar keine Erhöhung. Danach gibt es bis Mitte 2027 ein Plus von 3,3 Prozent.

Lesen Sie auch:
Viele Eltern sind auf Kinderbetreuung angewiesen.
Für Kinderbetreuung
Grüne: Svazek lässt Millionen vom Bund liegen
07.10.2025

Ob das Land bei diesem Gehaltsabschluss mitzieht, ist noch nicht entschieden und wird die Budgetklausur kommende Woche zeigen. Allerdings hat Salzburg seit 2013 jedes Jahr den Abschluss der Bundesregierung auch für das Land übernommen. „Wir beurteilen diesen Abschluss positiv, er wird die Basis für unsere Verhandlungen kommende Woche sein“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) dazu.

Porträt von Matthias Nagl
Matthias Nagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Die deutsche und bayerische Regierung haben Gesetze beschlossen, die den Abschuss von Drohnen ...
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.971 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.803 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
125.112 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1635 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1304 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1142 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf