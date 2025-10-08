Politik wehrt sich, bei Beamten wird wohl gekürzt

Fürs erste Halbjahr gibt es wohl Nulllohnrunde

Weiter ist man bei den Gehältern der Landesbediensteten. Da fiel in Wien eine Vorentscheidung. Wie berichtet wurde die eigentlich bereits bestehende Einigung für die Beamtengehälter noch einmal aufgeschnürt. Statt einer Inflationsabgeltung von plus 0,3 Prozent fürs kommende Jahr gibt es jetzt für das erste Halbjahr 2026 gar keine Erhöhung. Danach gibt es bis Mitte 2027 ein Plus von 3,3 Prozent.