Politik wehrt sich, bei Beamten wird wohl gekürzt

Die Gehaltserhöhungen fallen für 2026 bei Politikern und Landesbeamten wohl geringer aus. Während die Politik bei sich selbst noch nicht sehr konkret werden will, sind die Kürzungspläne bei den Landesbediensteten schon konkreter.
Wie geht es mit den Gehältern für Salzburgs Politiker und jenen für die Landesbediensteten weiter? Das war am Mittwoch im Landtag und darüber hinaus Thema. Im Landesparlament besprachen die Politiker, ob sie sich für das kommende Jahr eine Gehaltserhöhung gönnen sollten. Die KPÖ Plus hatte einen Antrag eingebracht, der die Politikergehälter im Land für 2026 einfrieren sollte.
Dazu konnten sich die Abgeordneten von ÖVP, FPÖ und SPÖ nicht durchringen. Sie wollen die Entscheidung der Landesregierung überlassen. Diese wird per Antrag dazu aufgefordert, dass der Beitrag der Politiker zur Budgetsanierung „angemessen berücksichtigt werden soll“, wie es in einem Abänderungsantrag hieß.
Fürs erste Halbjahr gibt es wohl Nulllohnrunde
Weiter ist man bei den Gehältern der Landesbediensteten. Da fiel in Wien eine Vorentscheidung. Wie berichtet wurde die eigentlich bereits bestehende Einigung für die Beamtengehälter noch einmal aufgeschnürt. Statt einer Inflationsabgeltung von plus 0,3 Prozent fürs kommende Jahr gibt es jetzt für das erste Halbjahr 2026 gar keine Erhöhung. Danach gibt es bis Mitte 2027 ein Plus von 3,3 Prozent.
Ob das Land bei diesem Gehaltsabschluss mitzieht, ist noch nicht entschieden und wird die Budgetklausur kommende Woche zeigen. Allerdings hat Salzburg seit 2013 jedes Jahr den Abschluss der Bundesregierung auch für das Land übernommen. „Wir beurteilen diesen Abschluss positiv, er wird die Basis für unsere Verhandlungen kommende Woche sein“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) dazu.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.