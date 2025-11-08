Kreml stellt klar: Lawrow nicht in Putins Ungnade

Trump wolle ergebnisloses Treffen vermeiden

Moskau hatte zwar von einem konstruktiven Gespräch der Außenminister gesprochen. Aber Trump, der von Putin eine Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine fordert, erklärte, dass er kein ergebnisloses Treffen in Budapest haben wolle, nachdem sich die beiden im August in Alaska getroffen hatten. Lawrow ist seit mehr als 20 Jahren im Amt – und gilt als einer der bekannten Außenminister weltweit.