Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerüchte dementiert

Kreml stellt klar: Lawrow nicht in Putins Ungnade

Außenpolitik
08.11.2025 13:31
Russlands Außenminister Sergej Lawrow
Russlands Außenminister Sergej Lawrow(Bild: AFP/VYACHESLAV PROKOFYEV)

Dass Russlands Außenminister Sergej Lawrow zuletzt bei wichtigen Terminen gefehlt hatte, hat heftige Spekulationen ausgelöst: Es wurde gemunkelt, der 75-Jährige soll in Ungnade gefallen sein. Nun reagierte der Kreml auf die Gerüchte – diese seien unwahr.

0 Kommentare

Nachdem ein für Budapest geplantes Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin abgesagt worden war, fehlte Lawrow bei wichtigen Terminen: Er fehlte unter anderem bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates.

Das löste Spekulationen aus: Denn vor der Absage des Gipfels hatte Lawrow mit dem US-Außenminister Marco Rubio telefoniert. Dieses Gespräch sei jedoch nicht erfolgreich gewesen, das Treffen platzte. 

Lesen Sie auch:
Putin setzt stets auf loyale Mitarbeiter und verzeiht Verrat nicht.
Es brodelt im Kreml
Jetzt fiel Lawrow bei Kremlchef Putin in Ungnade
07.11.2025
„Nicht in naher ...“
Trumps Gipfel mit Putin vorerst auf Eis gelegt
21.10.2025

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte nun: „Zweifellos arbeitet Lawrow als Außenminister. Natürlich.“ Die Spekulationen hätten „nichts mit der Wirklichkeit gemein“. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, stellte dies auch gegenüber dem Sender CNN klar: Lawrow sei weiter im Amt, eine gelegentliche Abwesenheit bei Terminen sei nicht ungewöhnlich für den Politiker. 

Trump wolle ergebnisloses Treffen vermeiden
Moskau hatte zwar von einem konstruktiven Gespräch der Außenminister gesprochen. Aber Trump, der von Putin eine Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine fordert, erklärte, dass er kein ergebnisloses Treffen in Budapest haben wolle, nachdem sich die beiden im August in Alaska getroffen hatten. Lawrow ist seit mehr als 20 Jahren im Amt – und gilt als einer der bekannten Außenminister weltweit.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Sergej LawrowDonald TrumpWladimir Putin
RusslandBudapestKreml
Spekulation
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.378 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
100.807 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
94.611 mal gelesen
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Außenpolitik
Gerüchte dementiert
Kreml stellt klar: Lawrow nicht in Putins Ungnade
Krone Plus Logo
Ministerin Sporrer:
„Angriffe auf Politik und Richter sehr gefährlich“
Löhne in Bundesländern
Wiener Stadtchef verdient mehr als Vizekanzler
Aussetzung angeordnet
Entsendung der Nationalgarde nach Portland illegal
Nach „Luxus“-Kritik
Landeshauptleute: Neues Treffen wird bescheidener
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf