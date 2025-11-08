Mega-Crash! Gleich drei Autos krachen in Bande

Erst Oscar Piastri, dann Nico Hülkenberg und nur Sekunden danach auch noch Franco Colapinto – gleich drei Piloten krachten beim Sprint von Brasilien in die Bande.
Es war in der sechsten Runde, die Strecke war im Senna-S noch nass – und genau das war offenbar das Problem. Piastri riskierte auf den Curbs zu viel und krachte als erster in die Bande. Der McLaren-Pilot blieb unverletzt, machte die ohnehin schwierige Kurve aber noch gefährlicher. Denn nun lag das Wasser auch auf der Ideallinie.
Hülkenberg war machtlos, drehte sich ebenfalls in die Streckenbegrenzung und gleich darauf auch Colapinto, der direkt, fast unbegrenzt in die Wand krachte. Das Rennen wurde sofort mit einer roten Flagge unterbrochen, die Autos und Piloten geborgen – und im Fahrerlager über die Situation heiß diskutiert.
„Ich habe keinen Grip“
Max Verstappen funkte sofort in die Box: „Das Auto tanzt nur überall herum. Schrecklich. Ich komme nicht hinterher. Ich habe überhaupt keinen Grip.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.