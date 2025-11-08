Mega-Crash! Gleich drei Autos krachen in Bande

Es war in der sechsten Runde, die Strecke war im Senna-S noch nass – und genau das war offenbar das Problem. Piastri riskierte auf den Curbs zu viel und krachte als erster in die Bande. Der McLaren-Pilot blieb unverletzt, machte die ohnehin schwierige Kurve aber noch gefährlicher. Denn nun lag das Wasser auch auf der Ideallinie.