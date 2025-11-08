Vorteilswelt
Formel 1 im Ticker

Ab 15 Uhr LIVE: Wer gewinnt Sprint in Sao Paulo?

Formel 1
08.11.2025 08:41
Lando Norris steht auf der Pole.
Lando Norris steht auf der Pole.(Bild: GEPA)

Wer gewinnt den Formel-1-Sprint in Sao Paulo? Um 15 Uhr geht‘s los, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

WM-Leader Lando Norris startet von der Pole-Position in den Formel-1-Sprint von Sao Paulo. Der McLaren-Pilot war am Freitag im Qualifying für das kurze Rennen 0,097 Sek. vor Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli der Schnellste.

Norris‘ zuletzt schwächelnder McLaren-Teamkollege Oscar Piastri kam 0,185 zurück auf Rang drei. Dahinter folgte mit George Russell (0,252) der zweite Mercedes. Weltmeister Max Verstappen (0,337) landete im Red Bull nur auf Platz sechs.

